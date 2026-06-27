Tras el 5-0, García responde con dureza a quienes se burlan de los «veteranos de Bélgica»

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, criticó a los medios y pidió respeto para los «veteranos de Bélgica» tras ganar 5-1 a Nueva Zelanda este sábado.

Bélgica consiguió su primer triunfo en el Mundial tras empatar con Egipto e Irán, asegurando el primer puesto del grupo y el pase a dieciseisavos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, García declaró, según el diario belga «HLN»: «Lo diré claro: no acepto que se llame “viejos” o “hojas caídas” a mis cuatro capitanes; es muy desagradable. Y la respuesta ha llegado rápido: doblete de Trossard, gol y asistencia de De Bruyne, y otro tanto de Lukaku. Esto es lo que pueden hacer los “viejos” de Bélgica».

Reconoció que no las había leído ni oído directamente, pero subrayó que no necesitaba ese impulso para motivarse.

El técnico francés siguió defendiendo a la vieja guardia: «Confío en todos, sobre todo en el núcleo y en mis líderes. Mi mayor sueño es que se despidan del fútbol internacional por la puerta grande. Estos jugadores solo pueden responder en un lugar: el terreno de juego, y eso es lo que han hecho. Tomad a Leandro como ejemplo: la afición y los medios extranjeros no le valoran lo suficiente por lo que aporta a la selección, pero ha vuelto a responder con fuerza en el campo, y no tengo nada más que añadir al respecto».

Al ver el revuelo en la rueda de prensa, García trató de calmar a los periodistas: «No se lo tomen como algo personal; quien no haya escrito esos artículos, que mantenga la calma; no hay ningún problema entre nosotros. Todos habéis visto lo que me pasó antes en Francia, y esto no es para tanto», recordó sus desavenencias con la prensa francesa, sobre todo en su etapa como entrenador del Olympique de Marsella.

Después, García fue realista sobre el Mundial: «Aún no hemos ganado nada; solo superamos la fase de grupos, pero la victoria por cuatro goles fue excelente y necesaria para liderar el grupo. No sé si ser primeros es mejor técnicamente, pero organizativamente es ideal, pues seguiremos en Seattle».

Concluyó: «No podemos decir que el Mundial haya empezado de verdad, pues solo hemos jugado tres partidos, pero nuestro nivel mejora a medida que avanza el torneo».