¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Copa

Copa Resumen

Más
Anuncios

Copa, partidos y resultados

viernes, 3 de abril
Chelsea badge
Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
F
Southampton badge
Southampton
SOU
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
sábado, 4 de abril
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
pen 2 - 4
viernes, 24 de abril
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
F
sábado, 25 de abril
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
viernes, 15 de mayo
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Más

Posiciones

AFC Champions League Elite East

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1FC町田ゼルビア crestFC町田ゼルビア8521157817
W
W
W
W
L
2ヴィッセル神戸 crestヴィッセル神戸8512147716
L
W
D
W
W
3サンフレッチェ広島 crestサンフレッチェ広島8431106415
D
W
W
D
W
4ブリーラム・ユナイテッド crestブリーラム・ユナイテッド8422108214
W
W
D
D
W
5メルボルンシティFC crestメルボルンシティFC842297214
D
W
D
W
W

AFC Champions League Elite West

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1アル・ヒラル crestアル・ヒラル87101761122
W
D
W
W
W
2アルアーリ crestアルアーリ85212191217
W
D
W
L
W
3トラクター サジ crestトラクター サジ8521124817
W
L
W
W
W
4アル・イテハド crestアル・イテハド85032291315
W
W
W
L
W
5アルワフダ crestアルワフダ8422117414
L
D
L
W
W
Más

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Ver más artículos sobre apuestas