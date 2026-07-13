Al ser preguntado sobre si el Forest puede volver a acostumbrarse a levantar trofeos, el exdefensa de los Reds, Walker —en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots— declaró a GOAL: «Me gustaría pensar que sí, claro.

«El presidente predica con el ejemplo y quiere ganar algo; tiene un gran ego y le gusta ser el centro de atención. Quiere llegar a Wembley y celebrarlo en el campo, así que no me sorprendería.

Predicará con el ejemplo, así que, si aprovechamos lo hecho en los últimos cinco años, no veo por qué no pueda lograrse.

Steve Hodge me dijo en 1987: “Cualquiera puede ganar una copa; el mejor equipo gana la liga, pero cualquiera puede ganar una copa”. ¡Y ese año ganamos dos!

Siempre lo he recordado: cualquiera puede ganar una copa. Miro el Mundial y pienso: es una copa; cualquiera puede ganarla. Claro, hay que rendir, pero se puede hacer en un solo día: basta con ganar el próximo partido. Nosotros siempre lo hicimos: mantenernos en la lucha.

¿Se puede armar un equipo para ganar la liga? Será difícil. ¿Ganar la FA Cup o la Copa de la Liga? Sí se puede. ¿Clasificarse para una competición europea y alzarse con el título? También. Sería genial recompensar a la afición y verles triunfar. Sería fantástico para la ciudad y para todos».