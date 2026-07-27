El fútbol inglés recibe luz verde de la IFAB para poner fin a las pausas del portero

La FA, la Premier League, la EFL y la Superliga Femenina han unido fuerzas para acabar con la laguna jurídica del «tiempo muerto táctico». A partir de ahora, si un partido se detiene por lesión del portero, el entrenador deberá retirar a un jugador de campo durante al menos un minuto tras la reanudación.

La medida llega tras varios casos sonados, como las acusaciones del técnico del Leeds United, Daniel Farke, a Gianluigi Donnarumma la temporada pasada por fingir una lesión para saltarse las normas.