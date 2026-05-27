La FA acusa al Chelsea de conducta indebida por un incidente ocurrido durante el primer partido de Liam Rosenior hace cuatro meses

La FA ha confirmado que el Chelsea ha sido acusado formalmente de conducta indebida tras una investigación sobre los incidentes ocurridos durante su victoria en la tercera ronda contra el Charlton Athletic hace cuatro meses. El partido, que supuso el debut como entrenador del exentrenador Liam Rosenior al frente del Charlton, terminó con una contundente victoria por 5-1 a favor de los Blues, pero las celebraciones se han visto ahora empañadas por las sanciones oficiales.

La decisión se basa en informes de árbitros y personal de seguridad sobre la conducta de los aficionados del Chelsea desplazados.