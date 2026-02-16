Goal.com
Manchester United vs. Atlético de Madrid femenino, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League femenina entre Manchester United femenino y Atlético de Madrid femenino, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Manchester United femenino recibe a Atlético de Madrid femenino este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Leigh Sports Village, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Manchester Uited femenino vs. Atlético de Madrid femenino de la Champions League femenina 2025-26

Las Colchoneras tendrán que buscar la hazaña después de una dolorosa derrota en casa en el duelo de ida por marcador de 0-3 a manos de las Red Devils.

Manchester United encontró en Elisabeth Terland, Melvine Malard y Julia Zigiotti Olme a sus goleadoras en suelo español. Ahora solo deben terminar el trabajo y evitar algún susto durante los 90 minutos restantes del cruce, ya con medio pie dentro de los cuartos de final, donde se toparían con Bayern Múnich.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Manchester United femenino vs Atlético de Madrid femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo estará a cargo de Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Manchester United femenino vs Atlético de Madrid femenino

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Leigh Sports Village.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Manchester United Women contra Atlético Madrid alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Skinner

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Martin

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Manchester United femenino

Las Red Devils vienen de vencer a London City el pasado fin de semana por 2-1 en la Women's Super League, donde ocupan la segunda posición con 34 puntos, ocho por detrás del Manchester City en la lucha por el título.

Noticias del Atlético de Madrid femenino

El duelo de ida no solo fue un duro golpe en el marcador, también en la plantilla, ya que Silvia Lloris sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, situación que la mantendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada.

Durante el fin de semana, las Colchoneras no pudieron pasar de un empate sin goles frente a Madrid CFF en LaLiga F, resultado que las coloca en la sexta posición del campeonato con 32 puntos, a 10 de distancia de los puestos con boleto incluido para la próxima edición de la Champions League.

Cómo llegan al partido

MAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

AMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MAN

Últimos partidos

AMA

2

Victorias

0

Empates

0

Victorias

4

Goles marcados

0
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
0/2

Clasificación

