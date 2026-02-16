Manchester United vs. Atlético de Madrid femenino, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United femenino recibe a Atlético de Madrid femenino este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Leigh Sports Village, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Manchester Uited femenino vs. Atlético de Madrid femenino de la Champions League femenina 2025-26

Las Colchoneras tendrán que buscar la hazaña después de una dolorosa derrota en casa en el duelo de ida por marcador de 0-3 a manos de las Red Devils.

Manchester United encontró en Elisabeth Terland, Melvine Malard y Julia Zigiotti Olme a sus goleadoras en suelo español. Ahora solo deben terminar el trabajo y evitar algún susto durante los 90 minutos restantes del cruce, ya con medio pie dentro de los cuartos de final, donde se toparían con Bayern Múnich.

Cómo ver Manchester United femenino vs Atlético de Madrid femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo estará a cargo de Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Hora de inicio de Manchester United femenino vs Atlético de Madrid femenino

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Leigh Sports Village.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Manchester United Women contra Atlético Madrid alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del Manchester United femenino

Las Red Devils vienen de vencer a London City el pasado fin de semana por 2-1 en la Women's Super League, donde ocupan la segunda posición con 34 puntos, ocho por detrás del Manchester City en la lucha por el título.

Noticias del Atlético de Madrid femenino

El duelo de ida no solo fue un duro golpe en el marcador, también en la plantilla, ya que Silvia Lloris sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, situación que la mantendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada.

Durante el fin de semana, las Colchoneras no pudieron pasar de un empate sin goles frente a Madrid CFF en LaLiga F, resultado que las coloca en la sexta posición del campeonato con 32 puntos, a 10 de distancia de los puestos con boleto incluido para la próxima edición de la Champions League.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

MAN Últimos partidos AMA 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Atlético Madrid 0 - 3 Manchester United Women

Atlético Madrid 0 - 1 Manchester United Women 4 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Clasificación

