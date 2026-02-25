Real Madrid vs. Getafe, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Getafe este lunes 2 de marzo a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Santiago Bernabéu, por la vigésima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Getafe de LaLiga 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Osasuna en la fecha 25, a pesar del gol de Vinícius Júnior. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es segundo en la clasificación con 60 puntos, solo uno por detrás de Barcelona.

Por su parte, los Azulones perdieron por 0-1 a manos de Sevilla en su más reciente partido de liga, con tarjeta roja incluida para Djené Dakoman Ortega. El cuadro a cargo de José Bordalás es décimo segundo en la tabla con 29 unidades, cinco por arriba de la zona de descenso.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid vs Getafe, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Madrid vs Getafe

Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

El partido se disputa este lunes 2 de marzo a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Getafe alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager Álvaro Arbeloa Alineación probable Suplentes Manager P. Bordalas

Noticias del Real Madrid

Los Merengues cumplieron a mitad de semana con su clasificación a los octavos de final de la Champions League, después de un triunfo por 2-1 sobre Benfica en la vuelta de los playoffs en el Santiago Bernabéu. Aurélien Tchouaméni y Vinícius Júnior anotaron por los Blancos.

Noticias del Getafe

Los Azulones no podrán contar con Abdelkabir Abqar, después de que se confirmó que el marroquí sufrió una lesión muscular, hasta el momento, sin un tiempo de recuperación claro. Además, Djené tendrá que pagar un partido de castigo por su tarjeta roja ante Sevilla.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles