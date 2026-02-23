Atlético de Madrid vs. Club Brujas, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Club Brujas este martes 24 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Club Brujas de la Champions League 2025-26

Los Colchoneros y los Blauw-Zwart llegan al compromiso en igualdad después de un empate por marcador de 3-3 en el duelo de ida en suelo belga. Los españoles se colocaron 2-0 tras los primeros 45 minutos con goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman, pero el Brujas niveló el juego para el minuto 60 con anotaciones de Raphael Onyedika y Nicoló Tresoldi.

Joel Ordóñez sufrió un tanto en propia puerta al 79, mientras que Christos Tzolis colocó el 3-3 definitivo al minuto 89.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Club Brujas, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Hora de inicio del partido Atlético de Madrid vs Club Brujas

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este martes 24 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Atlético de Madrid

A inicio de la semana comenzó a correr el rumor en diferentes medios: Diego "Cholo" Simeone ya tendría un acuerdo para dejar al Atlético de Madrid y dirigirse al Inter de Milán al final de la temporada. De confirmarse la noticia, sería el final de un largo proyecto que ha cosechado éxitos, cortando una larga sequía llena de decepciones que existía antes de la llegada del técnico argentino.

Noticias del equipo Club Brujas

Los Blauw-Zwart vienen de una importante victoria el pasado fin de semana en la Belgian Pro League frente a Leuven por marcador de 2-1, resultado que los mantiene en la tercera posición del campeonato nacional, solo tres por detrás del líder.

