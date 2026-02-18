Goal.com
Primera División
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoEspanyol
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Atlético de Madrid vs. Espanyol, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Espanyol, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Atlético de Madrid recibe a Espanyol este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por la vigésima quinta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Espanyol de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Rayo Vallecano en la fecha 24. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 45 puntos.

Por su parte, los Pericos empataron por 2-2 frente a Celta de Vigo en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Kike García y Tyrhys Dolan. El cuadro a cargo de Manolo González es sexto en la tabla con 35 unidades, cifra que le permite ocupar el último puesto con boleto incluido a competiciones continentales.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Espanyol crest
Espanyol
ESP

Cómo ver Atlético de Madrid vs Espanyol, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Espanyol

crest
Primera División - Primera División
Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Espanyol alineaciones probables

Atlético MadridHome team crest

4-4-2

Formación

4-2-3-1

Home team crestESP
13
J. Oblak
15
C. Lenglet
16
N. Molina
3
M. Ruggeri
2
José Giménez
5
J. Cardoso
6
Koke
19
J. Alvarez
10
A. Baena
9
A. Soerloth
11
T. Almada
13
M. Dmitrovic
23
O. El Hilali
6
L. Cabrera
38
C. Riedel
22
C. Romero
18
C. Pickel
10
P. Lozano
11
P. Milla
16
C. Ngonge
8
E. Exposito
9
R. Fernandez

4-2-3-1

ESPAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Gonzalez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un empate por marcador de 3-3 a mitad de semana frente a Club Brujas por la ida de los playoffs de la Champions League. Julián Álvarez y Ademola Lookman anotaron por los Colchoneros.

Noticias del Espanyol

Ramón Terrats habló a mitad de semana con la prensa. Entre los temas que tocó se encuentran el momento actual del club y su futuro en el equipo.

"Es una oportunidad muy buena para mí, por la ilusión de ser el club que es y porque es mi casa. No podía dejarla pasar porque no sabía si podría volver a tenerla. Estoy en el Espanyol y confío en poder quedarme aquí muchos años", expresó.

"Es una buena temporada en la que debemos dejar los problemas a un lado. En este mes de enero no se ha dado lo que queríamos. Tenemos esta exigencia dentro del vestuario, pero estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas muy bien", explicó.

Cómo llegan al partido

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
1/5

ESP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ATM

Últimos partidos

ESP

0

Victorias

4

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

