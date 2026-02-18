Atlético de Madrid vs. Espanyol, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Espanyol este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por la vigésima quinta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Espanyol de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Rayo Vallecano en la fecha 24. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 45 puntos.

Por su parte, los Pericos empataron por 2-2 frente a Celta de Vigo en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Kike García y Tyrhys Dolan. El cuadro a cargo de Manolo González es sexto en la tabla con 35 unidades, cifra que le permite ocupar el último puesto con boleto incluido a competiciones continentales.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Espanyol, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Espanyol

Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un empate por marcador de 3-3 a mitad de semana frente a Club Brujas por la ida de los playoffs de la Champions League. Julián Álvarez y Ademola Lookman anotaron por los Colchoneros.

Noticias del Espanyol

Ramón Terrats habló a mitad de semana con la prensa. Entre los temas que tocó se encuentran el momento actual del club y su futuro en el equipo.

"Es una oportunidad muy buena para mí, por la ilusión de ser el club que es y porque es mi casa. No podía dejarla pasar porque no sabía si podría volver a tenerla. Estoy en el Espanyol y confío en poder quedarme aquí muchos años", expresó.

"Es una buena temporada en la que debemos dejar los problemas a un lado. En este mes de enero no se ha dado lo que queríamos. Tenemos esta exigencia dentro del vestuario, pero estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas muy bien", explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

