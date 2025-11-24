+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Xolos de Tijuana vs Tigres, Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Cuartos de final entre Xolos y Tigres, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Xolos recibe a Tigres este miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas, tiempo del centro de México y 21:00 horas, tiempo local, en el Estadio Caliente como parte de la ida de cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí el partido Xolos vs Tigres de los cuartos de final del Apertura 2025

Tijuana cumplió con los pronósticos y gracias a su victoria en el primer juego del Play-In, se instaló en la Liguilla, en donde espera poder trascender y sorprender a uno de los equipos favoritos al campeonato.

Los de la UANL fueron sublíderes en la fase regular y confían en poder sacar ventaja de la frontera, en busca de su noveno título de liga bajo el mando ahora de Guido Pïzarro.

En GOAL te presentamos toda la información de cómo ver este partido:

Cómo ver Xolos vs Tigres, por cuartos de final: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
MéxicoFox, Fox One, Caliente TV
Estados UnidosTUDN y Vix Premium
SudaméricaSin transmisión
EspañaSin transmisión

El partido será transmitido en México por Fox, Fox One y Caliente TV, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Xolos vs Tigres

El partido se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas (tiempo del centro de México) y 21:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Caliente.

  • México:23:00 horas
  • Estados Unidos:01:00 horas (tiempo del este del jueves 27)
  • Argentina:03:00 horas (jueves 27)
  • España:06:00 horas (jueves 27)

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana contra Tigres alineaciones

Noticias de Xolos

Tijuana se ha hecho fuerte en casa a lo largo del semestre, pues no ha perdido en la cancha del Caliente en todo el torneo, con un saldo de seis victorias y cuatro empates, por lo que confían en que la localía les ayude a tomar ventaja en la serie.

Noticias de Tigres

Los de la UANL tuvieron un parón de casi tres semanas por la Fecha FIFA y el Play-In y esperan que la inactividad no les afecte en el arranque de la Liguilla, a la cual llegan como uno de los máximos candidatos a quedarse con el título.

Cómo llegan al partido

Clasificación

