Weghorst no impresiona: «No tengo nada que envidiarle en cuanto a estadísticas»

Hugo Borst defendió que Bryan Linssen fuera convocado por la selección holandesa para el Mundial, pues considera que el ariete del NEC supera en juego aéreo a Wout Weghorst, del Ajax. Linssen responde a esta afirmación en una entrevista con NU.nl.

«Es inteligente, astuto, con empujones imperceptibles, y, efectivamente, ya oigo decir al cuerpo técnico de la Oranje: no pasó de una final perdida de la Conference League», recordó Borst sobre la final de 2022, cuando Linssen cayó 1-0 con el Feyenoord ante la AS Roma. «Linssen es amable, risueño, sociable y servicial. Casi todo lo que Wout Weghorst no tiene».

Linssen prefiere ver el lado humorístico del alegato de Borst y de que los aficionados del NEC canten «Linssen en la selección». «Y, en cierto modo, pienso: si miras las estadísticas de Wout Weghorst, no le voy a la zaga. Yo tampoco he marcado mis goles solo contra clubes como el Heracles. Pero yo no me lo tomo muy en serio».

Sobre si aprovechó al máximo su carrera, el veterano de 35 años reconoce: «Creo que sí. Podría haber ido a la Bundesliga, pero tras varias temporadas sólidas los grandes clubes no se interesaron; al parecer, me faltaba algo».

Para Linssen, el camino hasta la cima fue largo. «Empecé en la Primera División con el Fortuna. Había un gran trecho entre ese equipo y un club de primer nivel en los Países Bajos, pero lo logré. Y en el Feyenoord también fui valioso».

Este domingo busca cerrar su trayectoria con broche de oro: ganar la Eurojackpot KNVB Beker con el NEC. «Mi hermano Edwin jugó en equipos más pequeños, pero ascendió dos veces a la Eredivisie. Ha celebrado más que yo, pero el domingo por fin espero celebrar yo también».