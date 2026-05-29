Upcoming Copa Libertadores fixtures on TV schedule

La CONMEBOL Libertadores es el torneo más emocionante del continente, y este 2026 la búsqueda de la Gloria Eterna está alcanzando sus niveles máximos de adrenalina. Si eres un verdadero fanático del fútbol y no te quieres perder ninguna jugada, gol, ni las definiciones más apasionantes, Disney+ es tu pase de acceso exclusivo en primera fila.

Gracias a la integración total de los contenidos de ESPN, la plataforma de streaming líder se convierte en el ecosistema definitivo para vivir el deporte como nunca antes. En Goal.com te traemos la guía definitiva de cómo sintonizar la Copa Libertadores en Argentina, Chile y México a través de Disney+.

📺 La Copa Libertadores se juega en Disney+ Premium

Para los hinchas que no se conforman con ver solo un partido y quieren la experiencia completa, Disney+ Premium es la solución ideal. La plataforma te ofrece ventajas inigualables:

Multipantalla: Mira los partidos desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone, estés donde estés.

Varios partidos en simultáneo: Ideal para las jornadas de definición de fase de grupos y octavos de final.

Contenido Exclusivo: Acceso a producciones especiales como El Show de la Copa Libertadores , análisis tácticos post-partido y repeticiones completas para revivir la emoción cuando quieras.

¿Cómo empezar a ver?

Descarga la app de Disney+ o ingresa a su sitio web. Suscríbete al plan Disney+ Premium (el plan que incluye el catálogo deportivo completo de ESPN en vivo). Entra a la categoría de ESPN o busca " Copa Libertadores " ¡y listo! Estás a un clic del mejor fútbol del planeta.



