Wahbi sorprende a la pareja marroquí

Youssef Hajji, segundo entrenador de la selección marroquí, asistió al partido entre el Real Ejército y el KAC Marrakech el domingo por la noche.

El partido entre el Ejército Real y el KAC Marrakech terminó en empate a cero, en el marco de la 15.ª jornada de la Liga Marroquí de Profesionales.

La web deportiva Le360 informó de que Hajji estuvo en las gradas para seguir a algunos jugadores, entre los que destacaban Rabie Harimati y Reda El Teknaoui, el dúo del Ejército Real.

Youssef Hajji observó el rendimiento de algunos jugadores y tomó notas que entregará a Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos.

La selección de Marruecos se prepara para disputar la fase final del Mundial de 2026, sabiendo que se encuentra en el Grupo C, junto a Brasil, Escocia y Haití.

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