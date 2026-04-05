Vídeo | Desde 75 metros de distancia... Un portero sorprende a todos con un gol increíble

El portero griego Andreas Gianniotis acaparó toda la atención en la Superliga turca tras marcar uno de los goles más extraños y bonitos de la temporada, en una jugada que permanecerá grabada en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo.

El Kasimpasa logró una valiosa victoria por 2-0 sobre el Kayserispor, en el partido disputado en el estadio Recep Tayyip Erdogan, correspondiente a la jornada 28, pero el resultado no fue lo más importante... sino el segundo gol, que llegó de una manera fantástica.

Gianniotis, de 33 años, vivió un momento excepcional en su carrera futbolística, tras lanzar un balón desde una distancia estimada de 75 metros en el minuto 66, que se convirtió en un gol espectacular que sacudió la red y encendió las gradas.

La jugada comenzó cuando el balón llegó al portero griego de manos de su compañero Rodrigo Picao, quien intentó enviarlo con fuerza hacia el centro del campo rival, pero lo que nadie esperaba sucedió rápidamente.

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El portero del Kayseri Spor, el holandés Bilal Bayazit, calculó mal la trayectoria del balón, ya que se había adelantado ligeramente de su portería, por lo que el balón cayó delante de él y rebotó de forma engañosa, antes de sobrepasarlo y acabar dentro de la red en una escena impactante para todos.

A pesar de la gran alegría que inundó a Gianniotis por este gol tan poco habitual, no se olvidó de su compañero en la portería, ya que mostró un claro apoyo a Bayazit, confirmando el espíritu especial que une a los porteros.

Tras el partido, declaró: «Vi cómo el balón rebotaba en el suelo y me sorprendió encontrarlo dentro de la red. Estoy muy contento, pero lo que ha pasado es duro para Bilal, es un buen portero. Nosotros, como porteros, debemos apoyarnos mutuamente, por eso me aseguré de consolarlo».

Este gol tiene un carácter histórico para el guardameta griego, ya que es el primero de su carrera profesional, que abarca 270 partidos, entre ellos 92 con la camiseta del Kasımpaşa, al que se incorporó en el verano de 2023 procedente del Atromitos griego en una transferencia gratuita.

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