El vestuario de Argentina guardó un minuto de silencio por Mbappé

Tras la conquista del Mundial, los campeones recordaron al crack de Francia, autor de tres goles en la final.

Kylian Mbappé perforó la portería de Argentina cuatro veces en la final del Mundial de Qatar 2022, esa que los sudamericanos ganaron en los penaltis (3-3, 4-2). Tres veces lo hizo durante los 120 minutos de partido, y una vez más en la tanda decisiva.

Sin embargo, en el vestuario argentino poco importó eso y celebraron a lo grande el título conseguido en Doha. De hecho, hubo tiempo incluso para burlarse de Mbappé, por quien guardaron un minuto de silencio.

“Un minuto de silencio... para Mbappé que está muerto”, rezaba la canción que cantaron algunos de los campeones del mundo durante el festejo albiceleste en el vestuario.

Cabe recordar que ese cántico es habitual en las hinchadas del fútbol argentino. Después de cada victoria, los aficionados suelen burlarse de sus rivales con esa canción. Evidentemente, cambian "Mbappé" por el club que toque.



Es probable que la canción estuviera referida a Mbappé y no a otro compañero del jugador del PSG porque se trata de la máxima estrella de Francia. Es normal que se la dediquen a él.



También es posible que hayan escogido a Mbappé por los dichos del delantero hace no muchos meses, cuando señaló que Brasil y Argentina no eran tan favoritos como Francia para ganar el Mundial porque "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa". "Cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, dijo el delantero de 23 años antes de la cita intercontinental.