Verona-Génova 0-2, el marcador

VERONA-GENOA 0-2





Goles: 17' (2ª parte) Vitinha, 41' (2ª parte) Oestigard





VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke (desde el 1' de la 2ª parte, Belghali), Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (desde el 20' de la 2ª parte, Suslov), Frese (desde el 40' de la 2ª parte, Sarr); Bowie, Orban (desde el 41' de la segunda parte, Mosquera). Entrenador: Paolo Sammarco





GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi (min. 26' de la 2ª parte: Amorim), Frendrup, Messias (min. 43' de la 2ª parte: Martin Caricol), Sabelli (min. 14' de la 2ª parte: Norton-Cuffy); Colombo (desde el minuto 34 de la segunda parte, Ekhator), Ekuban (desde el minuto 15 de la segunda parte, Vitinha). Entrenador: Daniele De Rossi.





Árbitro: Valerio Marini





Amonestados: 6' de la 1.ª parte Oyegoke, 31' de la 1.ª parte Akpa Akpro, 36' de la 2.ª parte Vitinha