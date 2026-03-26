¿Dónde ver hoy a la Selección de Portugal? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Portugal no es históricamente una de las más importantes del fútbol, pero desde la llegada de Cristiano Ronaldo han pasado al protagonismo e incluso han conseguido títulos dentro de los torneos de la UEFA, algo que no se daba en otras épocas, incluso cuando contaban con un talento como el de Luis Figo o Eusébio.

Los Lusos se encuentran actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Armenia, Hungría e Irlanda en el Grupo F, donde son claros favoritos para conseguir la clasificación directa a la Copa del Mundo, en lo que sería su séptima participación consecutiva, cuando entre 1930 y 1998 solo se presentaron al Mundial en dos ocasiones, obteniendo el tercer lugar en 1966.

Portugal se encuentra dirigida por Roberto Martínez, quien tomó el cargo en 2023 y anteriormente fue el seleccionador de Bélgica (2016-2023), con la que alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018. Con los Lusos ya conoce la gloria, al conquistar la Liga de Naciones de la UEFA apenas en junio de 2025.

Portugal cuenta con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Diogo Costa, Rúben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Rúben Neves, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernando Silva, Rafael Leao, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de la Selección de Portugal.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE PORTUGAL

La Selección de Portugal disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. Los Lusos tendrán como rivales a Armenia, Hungría e Irlanda.

Para ver a los Lusos en España la única opción será a través de UEFA TV.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

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Palmarés de la Selección de Portugal

Los Lusos cuentan con tres títulos en su historia, todos a nivel europeo. El más importante llegó en una Eurocopa, mientras los dos restantes fueron conseguidos en la Liga de Naciones de la UEFA.

Portugal también jugó y perdió en primera final de Eurocopa que disputó en 2004 frente a Grecia. Todos los títulos y finales de los Lusos se han dado con Cristiano Ronaldo en la plantilla, lo que demuestra que el equipo nacional tiene una historia antes y una muy distinta después de la llegada de Cristiano al escenario internacional.

TÍTULO AÑO Eurocopa 2016 Liga de Naciones de la UEFA 2018-19 y 2024-25

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