Ve el documental «Estrellas de élite» en exclusiva a través de stc tv

Ya está en marcha el mayor documental deportivo «Estrellas de élite», ya disponible en exclusiva en stc tv. Una nueva experiencia que abre las puertas del fútbol saudí y muestra, más allá del rectángulo verde, la cara humana de sus protagonistas.

Consta de cinco episodios que muestran distintos aspectos de la vida de los jugadores, alternando la competencia en la cancha con las presiones fuera de ella.

La obra lleva a los espectadores al interior de los vestuarios, donde se viven los momentos decisivos antes de los partidos y las reacciones tras el pitido final, además de las conversaciones entre bastidores y las estrategias que el público no suele ver, en un intento por mostrar el lado oculto de la toma de decisiones dentro de los clubes.

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También muestra los retos fuera del campo —ambición, adaptación y presión psicológica— y cómo influyen en su rendimiento, mezclando lo humano y lo deportivo.





Getty/Goal





«Estrellas de la Élite» repasa las historias de cinco jugadores con caminos muy distintos hacia el profesionalismo: Asim Mohamed, Saad Al-Mutairi y Bassem Al-Arini, cada uno con sus propios retos y ambiciones.

Completan el grupo Khalid Abduljawad y Ammar Al-Ghamdi, cuyas historias muestran la diversidad de orígenes y estilos de una nueva generación que lucha por brillar.









«Estrellas de la Élite» ofrece una experiencia visual y humana integral. Combina momentos de alegría y triunfo con otros de fracaso y presión, y así muestra al espectador lo que implica abrirse camino hacia el estrellato en un mundo lleno de desafíos y ambiciones.

Tras la fase de liga del Campeonato Goi Sub-21, Al-Ittifaq lideró la tabla detrás de Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Taawoun, equipos que avanzaron directo a cuartos.

Además, los ocho equipos del quinto al duodécimo puesto disputarán una fase de clasificación para cuartos de final, de la que saldrán cuatro equipos que se unirán a los cuatro primeros de la fase de liga para definir al campeón en eliminatorias.

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