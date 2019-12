Valverde: "El Clásico será diferente"

El 'txingurri' admite que el equipo "no hizo las cosas bien" en momentos pero advierte que el miércoles se verá un Barcelona muy distinto al de Anoeta

REACCIONES

ERNESTO VALVERDE compareció en rueda de prensa tras empatar a domicilio de la justo antes de recibir el miércoles a un que será líder en solitario si gana en Mestalla.

Partido. "Ha sido muy intenso en todos los sentidos desde el primer minuto hasta el último, ellos empezaron muy bien y nos costaba salir de la presión, cada vez que la cogían nos hacían daño pero después de recibir el gol logramos asentarnos en el segundo tiempo y estuvimos cerca del tercero pero encajamos el empate que les espoleó y volvieron a apretarnos, ha sido un partido muy duro".

¿Penal a Piqué? "No lo sé, no somos muy objetivos, cada uno está con la camiseta de su equipo puesta, para mí no es penal de Busquets y sí de Piqué pero el entrenador rival quizá lo piense de otro modo, si hubo agarrón de Busquets en el primer penal, intuimos que también pudo haberlo a Piqué pero tengo que volver a verlo".

Agarrones en el área. "No soy árbitro y los jugadores están más mediatizados a la hora de agarrar en el área, tiene que ser una jugada muy clara para que lo hagan, dudo mucho que Busquets agarre al rival de forma contundente cuando no es una ocasión clara de gol, igual me equivoco pero me da la sensación de que no lo era, son los árbitros los que tienen que decidir, son ellos que tienen que ver si son más laxos a la hora de aplicar el reglamento".

Adaptarse al rival. "Cuando un equipo te reta a apretarte alto significa que hay veces que el contrario te igualará en la presión".

Clásico. "Hoy tuvimos de todo, momentos en los que no estuvimos bien y momentos en los que sí pero el miércoles será diferente, tiene connotaciones especiales y será intenso aunque diferente, no hemos estado finos en algunas cosas pero en otras hemos estado bien".

Cambios. "Nos estábamos muriendo en el banquillo y no pensamos en lo que vendrá, piensas en que delante tienes a un equipo que te puede ganar y haces los cambios en consecuencia".

Odegaard. "Ha tenido minutos en la Liga y con continuidad se ve el tipo de jugador que es, se coloca bien, encara al rival, se gira rápido, tiene salida, pase y gol, creo que es un gran jugador, estas mediapuntas son indetectables porque es muy difícil fijarlo, se mueve bien entre líneas, lleva pocos partidos pero lo que está haciendo este año es muy bueno".

A pie de campo también compareció ANTOINE GRIEZMANN ante las cámaras de Movistar.

Partido. "Los dos tuvimos nuestros momentos, tuvimos confianza y gozamos de ocasiones y lograron empatar, intentamos buscar el tercero y no pudo ser".

¿Empate justo? "No lo sé, ambos equipos hicimos méritos para marcar el primero pero ya es hora de pensar en el Clásico".

No celebró su gol. "Nunca lo voy a celebrar, ya marqué en el antiguo estadio pero siento un gran respeto por los que me lo dieron todo".

Real Sociedad. "Su entrenador hizo dos cambios que les fueron muy bien, nos costó ante tantos jugadores ofensivos".

Agarrón a Piqué. "No lo he visto".

Por su parte, SERGIO BUSQUETS atendió a los medios en la zona mixta.

El artículo sigue a continuación

Posible penal a Piqué. "La de Gerard fue más clara que la mía. La tendría que haber visto el árbitro, o el VAR. Pero poco se puede saber por qué ha sido así. Está claro que tendría que haber actuado el VAR, pero no sé lo que se les pasó por la cabeza, tanto al árbitro como al del VAR. En jugadas así, está claro que tiene que entrar"

Clásico. "Podía haber decantado el partido pero ya está, ahora toca pensar en el partido del Madrid. En el Clásico da igual el partido anterior que hayas tenido. No sé si llegaremos líderes, pero llegamos en línea ascendente, con nuestra afición. Ojalá se mantenga el nivel y podamos conseguir la victoria".

VAR. "No entendemos como funciona, no sabemos qué se le ha pasado al árbitro por la cabeza y en jugadas así el VAR tiene que entrar pero nunca sabremos por qué no, no hay que darle más vueltas".