Una máquina de presionar

Al equipo de Southgate no le sobra juego pero sí un afinado esquema para recuperar la pelota.

A diferencia de algunos países sudamericanos, como Argentina con Messi o Brasil con Neymar, en Inglaterra no hay concesiones. Todos corren. Todos se sacrifican. Todos deben gastar energía para recuperar la pelota. El equipo de Southgate, que superó sin agitarse demasiado a una débil Gales, no controla del todo bien algunas facetas del juego (salida, posesión, asociación) pero a la hora de presionar es probablemente la mejor Selección del Mundial Qatar 2022.

El primero es Harry Kane. No le sobra físicamente pero hace el esfuerzo para evitar que los centrales rivales muevan el balón con tranquilidad. A él lo apoyan los dos que van por fuera, en este caso, Foden y Rashford.

Los dos internos se reparten al doble 5 rival. Bellingham es joven y le sobra energía pero Henderson es un tractor que te pasa por arriba. Y se preocupa mucho por conseguir lo que quiere. Es más: sus recorridos son mucho más exigentes cuando no tiene el balón. No solo sale a apretar con vehemencia si no que arenga y empuja a sus compañeros a hacer lo propio.

Inglaterra intenta achicar sin ser un equipo exagerademente adelantado. La recuperación tras pérdida es de lo más llamativo. Los que están cerca de la pelota aprietan los dientes y buscan asfixiar al rival.

No hay mucho para destacar. Fiel a su historia, es un equipo con poca elaboración que propone muchos duelos en el aspecto ofensivo. Ante Gales, sus laterales casi no pasaron al ataque y los dos internos se vieron más bien retenidos. Aunque jugó con un rival muy flojo, demostró que tiene jerarquía para resolver cuando no tiene el mejor día.

Correr, sacrificarse y no dejar jugar al rival. La fórmula de Inglaterra para ilusionarse.