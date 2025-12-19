+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoLiverpool
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica)

Tottenham vs Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Tottenham y Liverpool, así como la hora de inicio y las noticias del equipo.

Esperen goles cuando el fixture con más goles de la Premier League regrese al Tottenham Hotspur Stadium el sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas, tiempo de España. Los campeones defensores Liverpool buscarán continuar su racha invicta y condenar al Tottenham a otra derrota en casa.

Sigue aquí en directo el partido Tottenham vs Liverpool de la Premier League

Desastre podría ser un eufemismo para describir el partido de Tottenham como visitante en Nottingham Forest. El equipo de Thomas Frank ingresó al City Ground con una racha de dos victorias consecutivas y podría haber escalado a la mitad superior de la tabla con una victoria. Pero los Tricky Trees los desmantelaron mientras que los Lilywhites implosionaron perdiendo 3-0. La humillación planteó más preguntas sobre la capacidad de Frank para dirigir al club. La junta respalda al entrenador, pero los aficionados ya se han vuelto contra él. Han perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Premier League y están concediendo goles tontos. Otra pobre actuación en casa podría no ser favorable para el entrenador danés.

Después de que una tormenta sacudiera Liverpool, los campeones defensores mostraron su carácter emergiendo ilesos. Una victoria fuera de casa ante el Inter de Milán mostró garra y determinación. Arne Slot luego se reconcilió con Mohamed Salah mientras Hugo Ekitike los llevó a una sólida pero poco espectacular victoria 2-0 contra Brighton en casa. Están invictos en seis partidos y finalmente han detenido una racha de malas derrotas. Con Salah yéndose para la AFCON, el entrenador puede elegir su alineación sin ningún drama e intentar ajustar su táctica. Derrotaron al Tottenham de manera contundente en la liga la última vez y buscarán repetir esas hazañas de nuevo.

Aquí es donde encontrar Tottenham vs Liverpool en vivo mientras GOALte trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido en vivo hoy.

Cómo ver Tottenham vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

DAZNVer aquí
Disney+Ver aquí

El partido se podrá ver en DAZN en España, mientras que en México será a través de HBO Max. En Sudamérica se verá en ESPN y Disney+ Premium y en Estados Unidos a través de NBC, Telemundo, Universo y Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para ver deportes en streaming.

Elude las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualConsigue NordVPN

Hora de inicio del partido Tottenham vs Liverpool

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

El partido será este sábado 20 de diciembre en el Tottenham Hotspur Stadium a las 18:30 horas, tiempo de España.

  • México:11:30 horas 
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos 12:30 horas (tiempo del Este)

Noticias del equipo y plantillas

Tottenham contra Liverpool alineaciones probables

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
G. Vicario
23
P. Porro
24
D. Spence
37
M. van de Ven
17
C. Romero
15
L. Bergvall
22
B. Johnson
7
X. Simons
20
M. Kudus
30
R. Bentancur
39
R. Kolo Muani
1
A. Becker
12
C. Bradley
6
M. Kerkez
5
I. Konate
4
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
38
R. Gravenberch
8
D. Szoboszlai
17
C. Jones
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • T. Frank

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Slot

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Últimas Noticias de Tottenham

Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images

Cuando Pape Sarr se fue a la AFCON, Yves Bissouma también buscará unirse a él una vez que se recupere. Archie Gray tuvo la culpa de un gol contra Nottingham, y los otros en el medio tampoco están cubriéndose de gloria. Frank solo puede elegir su lado y esperar que todos tengan una actuación sin errores.

Últimas Noticias de Liverpool

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images

La ausencia de Salah abre un mundo de posibilidades para Slot. Su 4-4-2 en rombo puede tener tanto a Alexander Isak como a Ekitike en la delantera con Wirtz en el rol libre. El impresionante Curtis Jones puede jugar por la izquierda, dando a Federico Chiesa un inicio poco común en la derecha. Dominik Szoboszlai también podría participar en el juego. Aunque Joe Gomez sufrió una lesión, Conor Bradley está de regreso a tiempo para reemplazarlo de inmediato. También se dice que Jeremie Frimpong está cerca de completar su entrenamiento. 

Formación

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Récord de Enfrentamientos Directos

TOT

Últimos partidos

LIV

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

7

Goles marcados

19
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificaciones

Enlaces útiles

0