Arne Slot confirma que no hablará sobre Mohamed Salah durante la Copa África mientras el técnico del Liverpool afirma que la disputa está detrás de la pareja con el mensaje de 'las acciones hablan más fuerte que las palabras'
Salah volvió a las filas del Liverpool en la victoria de liga sobre el Brighton
Después de salir del banquillo para ayudar a Liverpool a volver a la senda de la victoria contra Brighton el pasado fin de semana, Salah se ha unido ahora al equipo de Egipto para la Copa Africana de Naciones, que comienza el domingo cuando los anfitriones Marruecos enfrentan a Comoras.
El ex extremo de Roma y Chelsea reemplazó al lesionado Joe Gomez en la primera mitad de la victoria por 2-0 sobre Brighton, asistiendo a Hugo Ekitike para su segundo gol de la tarde con un córner al minuto 60.
Fue la primera aparición de Salah para Liverpool después de que fuera dejado fuera de su victoria en la Liga de Campeones sobre el Inter de Milán el 9 de diciembre, tras una entrevista explosiva en el contexto del empate 3-3 de su equipo con el Leeds United tres días antes.
- Getty Images Sport
La estrella de Egipto criticó a Liverpool y a Slot tras el empate con Leeds
Frustrado después de ser nombrado entre los suplentes por tercer partido consecutivo contra el Leeds, Salah acusó a Liverpool de “lanzarme debajo del autobús” y dijo que su relación con el entrenador Slot se había roto.
Le dijo a un puñado de reporteros después del pitido final en Leeds: “No puedo creerlo, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la última temporada.
“Creo que queda muy claro que alguien quería que yo fuera el único culpable. Me hicieron muchas promesas en el verano y hasta ahora estoy en el banco por tres partidos, así que no puedo decir que cumplan la promesa.
“He dicho muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente, no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, cómo lo veo, que alguien no me quiere en el club.”
Slot sigue intentando tender puentes tras el estallido de Salah
Sin embargo, mientras su equipo del Liverpool se prepara para enfrentarse a los Spurs de Thomas Frank este fin de semana, Slot ha continuado calmando las preocupaciones sobre su relación con Salah.
Después de reincorporar a Salah contra el Brighton, el holandés insistió que "no había ningún problema que resolver" con el talismán del club. También dijo que fue una "decisión fácil" introducir al jugador de 33 años.
Y Slot ahora ha expresado su deseo de centrarse en ayudar al Liverpool a ascender en la tabla de la liga, y no en Salah, a quien también espera que se le otorgue la libertad de centrarse en ayudar a Egipto a saborear el éxito en la Copa Africana de Naciones.
- Getty Images Sport
El holandés expresa su deseo de centrarse en el Liverpool, y no en Salah.
Hablando en su conferencia de prensa previa al partido, el exentrenador del Feyenoord dijo: “Lo dije la semana pasada, las acciones hablan más que las palabras. Hemos seguido adelante, él (Salah) estaba en la plantilla y fue la primera sustitución que hice [contra el Brighton].
“Ahora está en la AFCON, jugando grandes partidos para él y también para su país, así que creo que es justo para ellos (Egipto) que toda la atención esté, para él, allá. Pero definitivamente también para nosotros [en Liverpool], porque vamos a jugar algunos partidos muy importantes.
“No debería haber ninguna distracción por mi parte al decir algo sobre su tiempo aquí en Liverpool, porque como dije, hemos seguido adelante después de la entrevista con Leeds y jugó contra Brighton.
“Ahora está allí [en la AFCON], así que es justo para el país y para él y también para nosotros hablar, para nosotros, sobre Tottenham y otros partidos, y para ellos (Egipto) estar completamente enfocados en su torneo.”
Mientras Liverpool busca sumar dos victorias consecutivas en la liga cuando se dirigen a un Tottenham en baja forma, Salah esperará comenzar su campaña en la AFCON con el pie derecho cuando su país se enfrente a Zimbabue en su apertura el próximo lunes.
Los Faraones también se enfrentarán a Sudáfrica el Día de Boxeo y a Angola el lunes 29 de diciembre en el Grupo B.