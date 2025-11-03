+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoFC Copenhague
Marcos Moreno

Tottenham vs. Copenhague, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Tottenham y Copenhague, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Tottenham recibe al Copenhague este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el Tottenham Stadium, como parte de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Tottenham vs. Copenhague de la Champions League 2025-26

Los Spurs vienen de sufrir una dolorosa derrota en casa el pasado sábado ante el Chelsea en el Derbi de Londres, con lo cual, se ubican en la sexta posición de la Premier League de Inglaterra con 17 puntos, a ocho del líder Arsenal.Por su parte, el equipo danés no ha podido ganar en lo que va de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa y tratará de sumar por primera vez los tres puntos, para mantener la esperanza de aspirar a clasificarse a los octavos de final de la competencia.

En GOAL te ofrecemos todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Tottenham vs Copenhague, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 6, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaFOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (Chile y Colombia) Disney+ Premium (Resto de Sudamérica)
MéxicoHBO MAX
Estados UnidosParamount+, Fubo, Vix Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 6, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2, ESPN 7 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, Fubo y ViX Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tottenham vs. Copenhague

crest
Liga de Campeones - Champions League
Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Tottengam Stadium.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Tottenham contra FC Copenhague alineaciones

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-4-2

Home team crestFCK
1
G. Vicario
13
D. Udogie
37
M. van de Ven
23
P. Porro
17
C
C. Romero
28
W. Odobert
30
R. Bentancur
7
X. Simons
22
B. Johnson
29
P. Sarr
39
R. Kolo Muani
1
D. Kotarski
15
M. Lopez
20
J. Suzuki
5
G. Pereira
6
P. Hatzidiakos
36
W. Clem
11
J. Larsson
12
C
L. Lerager
30
E. Achouri
9
Y. Moukoko
10
M. Elyounoussi

4-4-2

FCKAway team crest

TOT
-Alineación

Suplentes

Manager

  • T. Frank

FCK
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Neestrup

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Tottenham

Las cosas al interior del Tottenham parecen no ser las mejores, pues tras la caída del fin de semana ante el Chelsea en el Derbi londinense, los jugadores no le dieron la mano a su entrenador, Thomas Frank, al final del partido.

Noticias del Copenhague

Los daneses no podrán contar por el resto de la temporada con el lateral mexicano Rodrigo Huescas, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado y su participación en la Copa del Mundo está en duda.

Cómo llegan al partido

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

FCK
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

