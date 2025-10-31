Luca Williams-Barnett Tottenham NXGN GFXGetty/GOAL
Nicolás De Marco

Luca Williams-Barnett: el 900º jugador del Tottenham que idolatra a Paul Gascoigne y tiene la costumbre de marcar desde 45 metros

Poco antes de que la pandemia de coronavirus forzara al mundo a un confinamiento en diciembre de 2019, el Tottenham grabó y lanzó un video de sus jugadores del primer equipo conduciendo a los niños de la academia al entrenamiento. Lucas Moura, aún disfrutando del heroísmo de su milagro en Ámsterdam medio año antes, sorprendió a un niño de 11 años con su presencia mientras daban una vuelta en el coche. En el camino, el internacional brasileño tuvo algunas palabras de sabiduría para el niño.

"El mejor consejo que puedo darte", dijo Lucas, "es nunca rendirse, siempre dar lo mejor de ti, cada día, en todo momento. Y, para tu vida, nunca te canses de hacer cosas buenas por las personas. De ser un caballero."

Un poco más de cinco años después, ese niño, Luca Williams-Barnett, hizo su debut con el equipo senior de los Spurs. "Fue muy acogedor", dijo Williams-Barnett, ahora de 17 años, sobre Lucas y la experiencia. "Quería conocerme cuando [el video] era sobre él, era una muy buena persona."

Cuando Luca conoció a Lucas fue solo el primer capítulo en el ascenso del primero por las filas, y la esperanza dentro de Hotspur Way es que este cuento de hadas aún tenga varios pasajes fructíferos por escribir. El mediocampista ofensivo ha hecho papilla a sus compañeros de edad y ya ha llamado la atención del entrenador del primer equipo, Thomas Frank. "Soy muy consciente del talento de Luca, me gusta lo que veo", admitió recientemente el danés.

Entonces, ¿quién es Williams-Barnett, y por qué está tan convencido el Tottenham de que podría ser su mejor producto local desde Harry Kane? GOAL tiene la primicia sobre la última promesa adolescente de los Spurs...

  • Donde todo comenzó

    Williams-Barnett tiene la distinción de ser un aficionado del Spurs que ni siquiera había nacido la última vez que ganaron un trofeo doméstico, ya que nació el 1 de octubre de 2008, unos ocho meses después de su triunfo en la Copa de la Liga contra el Chelsea y solo unos días antes de que Juande Ramos fuera sustituido como entrenador por Harry Redknapp.

    Creció en Luton y naturalmente llamó la atención de los cazatalentos de los Hatters cuando era niño, aunque a la edad de 10 años, ya había sido llevado a Tottenham y su base en las fronteras de Hertfordshire, Essex y el Gran Londres. No le tomó mucho tiempo a los Spurs darse cuenta de que tenían una joya en sus manos, lo que quizás fue parte de la razón por la que Williams-Barnett fue seleccionado para aparecer con Lucas en un video.

    Jugar continuamente por encima de su grupo de edad nunca pareció amedrentar a Williams-Barnett, quien encontró la manera de destacar incluso entre jugadores más desarrollados físicamente. Su creatividad y habilidad lo convirtieron en un talento increíblemente difícil de acorralar incluso para los defensores más firmes.

    Entre las edades de 15 y 16 años, Williams-Barnett había sido promovido al equipo Sub-18 de Tottenham, haciendo siete apariciones a ese nivel durante 2023-24 y llamando por primera vez la atención del exentrenador Ange Postecoglou. El australiano ya lo veía como una promesa para el futuro.

  • Luca Williams-BarnettGetty Images

    La gran oportunidad

    Durante el primer tercio de la exitosa campaña de la Europa League 2024-25 del Tottenham, Williams-Barnett recibió un mensaje importante de Postecoglou. En lugar de ir a la escuela el 6 y 7 de noviembre, el estudiante de Year 11 sería parte del grupo de los Spurs que viajaría a enfrentarse a los gigantes turcos Galatasaray. Se requirió una serie de llamadas del personal del equipo juvenil y un rápido viaje de regreso a su casa para recoger su pasaporte, pero aun así, Williams-Barnett logró subirse al avión con los multimillonarios del equipo senior. Aunque el centrocampista no jugó en el campo, seguía formando parte del equipo del día del partido para la derrota 3-2, sus esperanzas de un debut poco probable se desvanecieron cuando el anotador y también adolescente Will Lankshear recibió una tarjeta roja.

    Ese fue el primer paso en el mundo del fútbol masculino para Williams-Barnett, y estaba claramente en los planes de Postecoglou de una manera u otra. Las posteriores convocatorias al banquillo siguieron contra la Roma y los Rangers en Europa, así como contra el Fulham en la Premier League. Había mucho revuelo en torno a los mayores Lankshear y Mikey Moore, pero Williams-Barnett era el más joven de este nuevo grupo, esperando una oportunidad para demostrar su temple al más alto nivel.

    Por desgracia, Williams-Barnett no jugó un minuto en competición durante la gestión de Postecoglou, aunque brilló en la U18 Premier League con la impresionante cifra de 19 goles y nueve asistencias en 20 partidos, principalmente como No.10, mientras copiaba la famosa celebración con los dedos de su ídolo Dele Alli. Marcó un hat-trick en su triunfo 5-2 en la Premier League Cup sobre el Charlton Athletic, y su mensaje posterior al partido fue uno que deleitó a los seguidores: "No puedo esperar para estar en la Premier League, anotando goles para el Tottenham y haciendo felices a los aficionados."

    Por supuesto, los buscadores de talento de Inglaterra estaban muy pendientes de Williams-Barnett, quien hasta la fecha ha hecho 14 apariciones en todos los grupos de edad para los Young Lions y anotó en su debut con la U18 en septiembre. Ese gol llegó poco antes del momento más importante de su carrera hasta la fecha...

  • Luca Williams-Barnett Tottenham 2025-26Getty Images

    Cómo va eso

    El surgimiento de Williams-Barnett es importante de contextualizar, no solo por su propio talento sino por el club que Tottenham está intentando ser. Más allá de figuras como Kane y Ledley King, sus graduados de academia más prestigiosos en los últimos años han sido Harry Winks, Oliver Skipp y Japhet Tanganga. Están muy por detrás de sus rivales del 'Big Six' en lo que respecta a promover jugadores desde dentro, incluso si se han acercado al equipo senior, como mejor se demuestra con las adquisiciones de adolescentes Lucas Bergvall, Archie Gray, Luka Vuskovic y Mason Melia.

    De cara a la temporada 2025-26 bajo el mando de Frank, quien ha pasado gran parte de su vida adulta como entrenador de juveniles, los Spurs querían ver un camino más claro desde la academia al primer equipo. De hecho, al danés a menudo se le ha preguntado sobre sus planes para integrar a los mejores y más brillantes de Hotspur Way en su estructura.

    "Creo que es el equilibrio fino que necesita para jugar y desarrollarse en un lugar donde se le presiona lo suficiente pero no demasiado duro," dijo Frank un día antes de darle a Williams-Barnett su debut. "Y otras veces donde necesita ser presionado muy fuerte y es difícil para él lidiar con la intensidad o la fisicalidad. Así que es solo tratar de encontrar ese equilibrio."

    En el minuto 87 de su victoria por 3-0 contra Doncaster Rovers en la Carabao Cup en septiembre, Williams-Barnett reemplazó a Mathys Tel para convertirse en el jugador número 900 en aparecer para el equipo masculino, con solo seis jugadores más jóvenes que él al ponerse esa camiseta blanca por primera vez.

    "Estoy en las nubes. Salir por mi club de la infancia... Es una locura." dijo un Williams-Barnett sin aliento después del partido. Frank, por su parte, estaba complacido de haber contribuido al desarrollo del adolescente, diciendo en una conferencia de prensa: "Creo que siempre es un placer ser parte del debut de un joven jugador. Así que, sí, contento con eso. Creo que definitivamente en los últimos muchos años el enfoque en el desarrollo de talento y academias en todo el mundo es tan grande. Así que el grupo de talentos es más grande. Hay estos talentos que emergen cada vez más jóvenes. Pero una cosa es el debutar cuando tienes 16. El siguiente paso, y mucho más importante, es cómo Luca u otros jugadores dan esos pasos hacia adelante. Es muy difícil seguir adelante y luego entrar al primer equipo como un jugador realmente regular. Pero el primer paso es muy importante."

    Desde entonces, Williams-Barnett ha viajado con el equipo senior y ha aparecido en el banquillo, aunque ha jugado exclusivamente para los U21 del Spurs a nivel nacional y para los U19 en la UEFA Youth League, registrando ocho goles y siete asistencias en 11 partidos en esos niveles combinados. Cabe destacar que anotó un hat-trick en 39 minutos durante una victoria por 6-3 contra Leicester City.

  • Mayores fortalezas

    Una mirada a las estadísticas de Williams-Barnett te dice que es un jugador que sabe dónde está el gol. A través de 41 partidos oficiales desde los U16 hasta los U21, ha encontrado la red 30 veces y ha dado 20 asistencias, principalmente comenzando en el hueco, aunque también ha sido desplegado en cualquiera de las bandas.

    Más allá de los números en bruto, Williams-Barnett juega con una elegancia y entusiasmo que puede hacer que algún día valga el precio de la entrada por sí solo. Puede pasar de estar parado a toda velocidad increíblemente rápido, mientras que su habilidad con ambos pies lo convierte en una amenaza aún más impredecible para los defensores, ya que es conocido por cambiar el balón entre su pie izquierdo y derecho mientras corre.

    Estas características por sí solas hacen que Williams-Barnett sea uno de los jugadores jóvenes más devastadores en transición en cualquier parte del mundo, pero ahí no termina su conjunto de habilidades. Esa ambidestreza se presta bien al cañonazo de tiro que posee, capaz de encontrar la esquina superior con cualquiera de los pies desde prácticamente cualquier lugar, al estilo de los antiguos favoritos de los Spurs, Son Heung-min y Christian Eriksen.

    Y cuando decimos 'cualquier lugar', lo decimos en serio. Williams-Barnett ya ha marcado desde la línea media tres veces en partidos para los equipos juveniles de los Spurs. Tres veces. Eso es solo en el registro, también. Imagina cuántas veces ha dejado en ridículo a su propio portero en las sesiones de entrenamiento. Tal vez Guglielmo Vicario incluso ha caído en tal destino.

    Hablando después de la aparición de Williams-Barnett contra Doncaster, el mediocampista Gray fue categórico en que los Spurs tienen una joya en sus manos. "Creo que si hubiera tenido 10 minutos más, podría haber marcado. Le estaba diciendo al final, si hubiera tenido algunas oportunidades más para enfrentarse al lateral. Lo hemos visto en el entrenamiento, es tan agudo y es tan emocionante ver a jugadores jóvenes así surgir y hacerlo bien en los partidos y recibir oportunidades. Yo estuve una vez en su posición, así que sé lo que es, así que lo ayudaré en todo el camino."

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Espacio para mejorar

    Como ocurre con todos los jugadores que destacan en el nivel juvenil, la gran incógnita sobre Williams-Barnett es cómo se traducirá su juego al nivel adulto. Sin embargo, él es plenamente consciente de esto.

    "Lo sentí por primera vez a los dos minutos", dijo sobre su primer contacto con el balón durante su debut contra Doncaster. "Ni siquiera pienso con claridad, tengo que adaptarme. Fue tan rápido, estoy tan acostumbrado a los U21, estaba pensando que [Doncaster] eran muy rápidos. Es muy físico y un poco difícil, pero necesito acostumbrarme a eso."

    El jefe de los U21 de los Spurs, Wayne Burnett, espera mantener a su mediocampista estrella en el camino correcto. "Es un futbolista inteligente para un hombre tan joven. Tiene habilidades, tiene talento. Eso se puede ver claramente", dijo después del rápido hat-trick de Williams-Barnett contra Leicester. "Tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir desarrollándose, pero puede ser muy, muy emocionante a veces y estamos contentos de tenerlo."

    Como advirtió Frank, estos son meramente los primeros pasos de lo que Williams-Barnett espera que sea una larga y exitosa carrera. Todavía hay muchos, muchos obstáculos que superar en el camino hacia el fútbol regular, y no digamos ya las altas expectativas que se tienen de él.

  • Paul Gascoigne 1991 FA Cup Semi Final Tottenham Hotspur v ArsenalHulton Archive

    ¿El próximo... Paul Gascoigne?

    En una era en la que el fútbol se está volviendo robótico y dependiente de jugadas a balón parado, Williams-Barnett va contra la corriente. Es un animador, un mago, un hechicero, cualquier profesión de expresión alegre que puedas imaginar.

    Williams-Barnett hizo poco para moderar las comparaciones con el gran Paul Gascoigne, ampliamente considerado uno de los, si no el más dotado técnicamente en la historia del fútbol inglés, cuando reveló que el excéntrico geordie es la razón por la cual él y su familia siguieron a los Spurs en primer lugar: "Él simplemente hacía lo que quería; eso es lo que me gusta de él. No puedes quitarle el balón. También me gusta [David] Ginola; probablemente son los dos. Desde que tuve a mi entrenador, Ryan Hall, me dijo que me expresara. Desde ese día, simplemente lo amé."

    El recuerdo de Ginola, otro león del Tottenham de una era olvidada, es uno que también ha sido reconocido por los entrenadores de Williams-Barnett. Stuart Lewis, su entrenador de los U18, dijo anteriormente: "Le encanta el fútbol. Es un jugador tan emocionante y creativo. Hablé en la semana sobre los jugadores del Tottenham y tener esa creatividad y esa mentalidad de ir a por todas. Hemos amado a Ginola a lo largo de los años, hemos amado a [Dimitar] Berbatov, esos jugadores."

    De los jugadores recientes de los Spurs, el mencionado Dele tiene cierto parecido, pero Williams-Barnett parece ser más explosivo y dinámico en el regate que el excentrocampista inglés, incluso en su mejor momento.

  • ¿Qué sigue?

    Los aficionados del Tottenham están ansiosos por disfrutar nuevamente de la genialidad de Williams-Barnett en el equipo de Frank. Con otra crisis de lesiones empezando a asomar, podría tener más oportunidades más pronto que tarde.

    Después de cumplir 17 años a comienzos de octubre, los Spurs inmediatamente ataron al centrocampista a un contrato profesional. "He estado aquí durante seis años, firmé a los 10 y realmente solo soñaba con jugar para este club," dijo una vez que la tinta se había secado.

    De los mencionados graduados modernos de la academia del Tottenham - King, Kane, Winks, Skipp y Tanganga - Williams-Barnett es el único cuya educación futbolística completa ha tenido lugar en su prestigioso complejo de entrenamiento Hotspur Way, en lugar del antiguo Spurs Lodge de antaño. Podría ser la primera verdadera historia de éxito de esta era del equipo juvenil de los Spurs.

    Pero por ahora, el objetivo de Williams-Barnett está claro. Hay dos metas en su mira: "Ganar todos los partidos y marcar en todos los partidos."

