Luca Williams-Barnett: el 900º jugador del Tottenham que idolatra a Paul Gascoigne y tiene la costumbre de marcar desde 45 metros

El surgimiento de Williams-Barnett es importante de contextualizar, no solo por su propio talento sino por el club que Tottenham está intentando ser. Más allá de figuras como Kane y Ledley King, sus graduados de academia más prestigiosos en los últimos años han sido Harry Winks, Oliver Skipp y Japhet Tanganga. Están muy por detrás de sus rivales del 'Big Six' en lo que respecta a promover jugadores desde dentro, incluso si se han acercado al equipo senior, como mejor se demuestra con las adquisiciones de adolescentes Lucas Bergvall, Archie Gray, Luka Vuskovic y Mason Melia.

De cara a la temporada 2025-26 bajo el mando de Frank, quien ha pasado gran parte de su vida adulta como entrenador de juveniles, los Spurs querían ver un camino más claro desde la academia al primer equipo. De hecho, al danés a menudo se le ha preguntado sobre sus planes para integrar a los mejores y más brillantes de Hotspur Way en su estructura.

"Creo que es el equilibrio fino que necesita para jugar y desarrollarse en un lugar donde se le presiona lo suficiente pero no demasiado duro," dijo Frank un día antes de darle a Williams-Barnett su debut. "Y otras veces donde necesita ser presionado muy fuerte y es difícil para él lidiar con la intensidad o la fisicalidad. Así que es solo tratar de encontrar ese equilibrio."

En el minuto 87 de su victoria por 3-0 contra Doncaster Rovers en la Carabao Cup en septiembre, Williams-Barnett reemplazó a Mathys Tel para convertirse en el jugador número 900 en aparecer para el equipo masculino, con solo seis jugadores más jóvenes que él al ponerse esa camiseta blanca por primera vez.

"Estoy en las nubes. Salir por mi club de la infancia... Es una locura." dijo un Williams-Barnett sin aliento después del partido. Frank, por su parte, estaba complacido de haber contribuido al desarrollo del adolescente, diciendo en una conferencia de prensa: "Creo que siempre es un placer ser parte del debut de un joven jugador. Así que, sí, contento con eso. Creo que definitivamente en los últimos muchos años el enfoque en el desarrollo de talento y academias en todo el mundo es tan grande. Así que el grupo de talentos es más grande. Hay estos talentos que emergen cada vez más jóvenes. Pero una cosa es el debutar cuando tienes 16. El siguiente paso, y mucho más importante, es cómo Luca u otros jugadores dan esos pasos hacia adelante. Es muy difícil seguir adelante y luego entrar al primer equipo como un jugador realmente regular. Pero el primer paso es muy importante."

Desde entonces, Williams-Barnett ha viajado con el equipo senior y ha aparecido en el banquillo, aunque ha jugado exclusivamente para los U21 del Spurs a nivel nacional y para los U19 en la UEFA Youth League, registrando ocho goles y siete asistencias en 11 partidos en esos niveles combinados. Cabe destacar que anotó un hat-trick en 39 minutos durante una victoria por 6-3 contra Leicester City.