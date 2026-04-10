Total discreción... ¿Cómo negocia el Barcelona el fichaje de Álvarez sin que el Atlético se entere?

El futuro de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, aún es incierto, pero el Barcelona ya decidió: el argentino sigue siendo su prioridad para fichar este verano.

Para SPORT, su gol de falta en la ida de cuartos de la Champions solo confirmó su talento; en el Barça lo conocen bien y llevan años siguiéndolo.

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Desde el inicio de la temporada, sus agentes y la dirección deportiva del Barça han mantenido contactos constantes, pero discretos, para evitar disturbios en el Atlético.

Todas las conversaciones han sido telefónicas para preservar la confidencialidad.

A pesar de los muchos enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada, no ha habido reuniones presenciales. Se rumoreó un encuentro en Arabia Saudí, pero se desmintió de inmediato.