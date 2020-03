Toño Rodríguez sueña con la Selección mexicana

Rodríguez formó parte del combinado nacional que consiguió la medalla de oro en Londres 2012.

Con un Clausura 2020 regular, mismo que le ha permitido mantener la titularidad en , el portero José Antonio Rodríguez muestra su ilusión de ser convocado por Gerardo Martino a Selección.

Rodríguez Romero vivió su mejor momento en combinados nacionales menores cuando formó parte de la plantilla de Luis Fernando Tena, su actual técnico en el Guadalajara que conquistó la medalla de oro en los Londres 2012.

Por ello es que Toño, quien únicamente ha recibido nueve goles en ocho jornadas del torneo levanta la mano para aparecer con el Tri rumbo a 2022.

Más equipos

"No soy mentiroso ni hipócrita, por supuesto que me gustaría Selección. Demostrar un portero atractivo para la Selección. No intento hacerlo por cámaras ni moviéndome por afuera", mencionó durante el día de medios del Rebaño previo al Clásico Tapatío.

La carrera de José Antonio a nivel de clubes fue de claroscuros, toda vez que llegó a perder la titularidad en Chivas con Matías Almeyda, pasó por León, de Tijuana y hasta ser repatriado a la Perla Tapatía y ganarle el puesto a Raúl Gudiño.