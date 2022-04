Todos los caminos llevan a Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes será uno de los cromos más deseados del mercado este verano. Antes de la final de Copa del Rey, el portugués, preguntado por su futuro, comentó en 'El Desmarque' lo siguiente sobre su futuro: "Tengo contrato este año y dos más y si puedo, voy a continuar, pero no depende de mí. Todo puede pasar". Así es. Guedes tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de 300 "kilos". Y en efecto, sorprende que si un jugador admite que se quiere quedar en un club, añada esa coletilla final de "no depende de mí". Entonces ¿de quién depende? Pues ni más ni menos que de la delicada situación financiera del Valencia CF, gestionada por la propiedad de "Meriton Holdings" y el máximo accionista, Peter Lim.

De no ocurrir un milagro, el Valencia se quedará fuera de Europa por tercera temporada seguida, algo realmente dañino para su economía, culminando la peor sequía desde los seis años sin competiciones continentales en la época del descenso de 1986. El club tiene obligaciones presupuestarias de vender jugadores para no incurrir en pérdidas y ahí es donde emerge la más que posible venta de Guedes este verano. Es el jugador con mejor cartel y su agente, el todopoderoso Jorge Mendes, tiene los contactos para diseñar una operación de traspaso que pueda ser beneficiosa para las partes.

Guedes tiene cartel y Mendes, los contactos

Al margen de cómo se resuelvan las renovaciones, todavía pendientes, de Carlos Soler y José Luis Gayà, en el club hay constancia de que Guedes será la mejor baza para recaudar un dinero que se necesita, como el comer, este mismo verano. El pasado verano surgió el interés de Sevilla y Villarreal en el luso, pero por cantidades que apenas rascaban los 20 millones de euros. Guedes "aguantó" en Mestalla un curso más, pero cada vez parece más improbable que pueda seguir vistiendo la camiseta ché y cumpla su contrato, porque el club tiene serias urgencias económicas y necesita vender activos para mantener el equilibrio de sus maltrechas cuentas. La pregunta es ¿por cuánto dinero se vendería a Guedes?

Amortización pendiente de 13 millones

Aquí hay que señalar tres aspectos clave: el primero, aún restan 13.3 millones pendientes de su amortización; el segundo, si la venta de Guedes a un tercer club fuera superior a los 40 millones de euros, habría que descontar hasta 7 millones que en su día abonó el PSG al Benfica por su traspaso; y el tercero, en el caso de vender a Gonçalo, el club preferiría que el futuro comprador pudiera pagar esa operación al contado y no a plazos, para disponer de más liquidez y reinvertir en posibles sustitutos.

Una venta entre 25-35 millones de euros

Fuentes cercanas al Valencia CF explican a GOAL que el precio de salida por Guedes no está fijado, ni es rígido, sino que oscilará en una horquilla entre los 25 y 35 millones de euros. Tanto en el entorno de Guedes como en el club se conoce, de primera mano, el interés de varios clubes en poder conseguir su fichaje. En Italia, asoma la AS Roma de Mourinho. En Inglaterra, se apunta el interés de los "Wolves", uno de los clubes "satélites" de Mendes. Y en España, no es nuevo, surge el interés del Atlético de Madrid, otro de los clubes que mantienen estrechas relaciones con Mendes y por supuesto, con Peter Lim, que ya dio su famoso "OK" a operaciones como las de Geoffrey Kondogbia o Daniel Wass. El jugador quiere acabar la temporada lo mejor posible y después, a partir del 30 de junio, estudiará su futuro. Quiere seguir pero, como él mismo deja caer, eso no depende de él. A nivel económico, el Valencia no puede garantizar su continuidad. Más bien, al contrario. Si hay alguien que tiene todas las papeletas para ser traspasado, ése es Gonçalo Guedes. Falta saber por cuánto.

Rubén Uría