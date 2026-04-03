Tjaronn Chery toma una decisión drástica en plena temporada

Tjaronn Chery deja la selección de Surinam, según se ha dado a conocer este viernes. El centrocampista de 37 años no volverá a intentar clasificarse para una fase final, ahora que la selección de Surinam se ha quedado fuera del Mundial de este verano.

Chery ha publicado un comunicado en sus redes sociales sobre su decisión. «Todo empezó hace mucho tiempo, en el Suriprofs 2012, hasta llegar a la selección nacional. Fue un sueño irreal, hasta el momento en que casi nos clasificamos para el Mundial», escribe el centrocampista del NEC.

El veterano continúa su relato: «En mi carrera he vivido muchas cosas, pero mi gran sueño era ir al Mundial con Surinam. Por desgracia, no lo hemos conseguido. Para mí, eso seguirá siendo siempre un momento doloroso en mi carrera, también porque sé que, lamentablemente, ese sueño ya no será alcanzable para mí».

Chery no se queda estancado en la decepción y se siente sobre todo orgulloso de su carrera internacional. «Lo que hemos logrado con el cuerpo técnico y los mejores jugadores, y cómo hemos puesto a Surinam en el mapa mundial, es algo de lo que estar enormemente orgulloso. A partir de ahora voy a disfrutar de la nueva generación que viene, y de los chicos que, por supuesto, ya están ahí».

La decisión de Chery de retirarse no tiene nada que ver con el asunto del pasaporte. El centrocampista fue apartado por precaución por el NEC, pero tras una conversación con el IND podrá volver a jugar con el equipo de Nimega.

Entre otros, Etienne Vaessen elogia al retirado Chery, que disputó diez partidos internacionales. «Un hombre con un gran corazón. ¡Agradecido por haber podido jugar contigo!», escribe el portero del FC Groningen en Instagram.