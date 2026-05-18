Telstar ha dado en el clavo: este es el sucesor de Anthony Correia

Henk Brugge, actual ayudante en el sc Heerenveen, sustituirá a Anthony Correia como entrenador del Telstar la próxima temporada, según Het Algemeen Dagblad.

Actualmente es segundo de Robin Veldman en el sc Heerenveen, cargo que ya desempeñó con Kees van Wonderen y Robin van Persie.

Ahora sucede a Anthony Correia, quien pasará al FC Utrecht.

El conjunto de Velsen-Zuid se mantuvo en la VriendenLoterij Eredivisie tras ganar 1-2 al FC Volendam el pasado domingo.

Previamente trabajó en las canteras de Feyenoord, PEC Zwolle y la KNVB. Es su primera experiencia como entrenador principal en el fútbol profesional.



