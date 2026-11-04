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Europa League
team-logoSturm Graz
Graz-Liebenau Stadium
team-logoMIK CM Celje
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Sturm Graz - NK Celje, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Sturm Graz vs MIK CM Celje
Sturm Graz
MIK CM Celje
Europa League

En la Europa League, el Sturm Graz se enfrenta al NK Celje. Pero ¿quién ofrece o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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PerúDisney+
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ParaguayDisney+
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Sturm Graz vs. NK Celje: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Graz-Liebenau Stadium

El partido entre Sturm Graz y NK Celje comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sturm Graz vs. NK Celje hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Sturm Graz y NK Celje?

Sturm Graz llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante Wolfsberger AC en la Bundesliga. Destaca especialmente el triunfo por 1-0 frente a Marsella en la Europa League, mientras que el 3-2 ante Austria Lustenau en la Copa quedó registrado como derrota. En esos cinco partidos, Sturm Graz marcó 13 goles y encajó siete.

NK Celje atraviesa una racha igualmente irregular: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con un contundente 4-0 ante Nafta en la SNL eslovena. El 2-2 frente a RB Salzburg en la Europa League sigue siendo el resultado más llamativo, aunque después llegó una derrota por 0-3 ante Omonia Nicosia. En ese periodo, Celje marcó siete goles y encajó seis.

SGR

SGR - Formulario

GAK
W6-1
OM
W1-0
RIE
D2-2
LUS
L3-2
WAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L0-3
MAR
D0-0
SAL
D2-2
OLJ
D1-1
NAF
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: alineaciones

Sturm Graz contra MIK CM Celje alineaciones probables

Manager

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz vs. NK Celje: estado de forma

SGR

SGR - Formulario

GAK
W6-1
OM
W1-0
RIE
D2-2
LUS
L3-2
WAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L0-3
MAR
D0-0
SAL
D2-2
OLJ
D1-1
NAF
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Sturm GrazEmpateMIK CM Celje
2
1
0
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
0
F
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
2
F
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron2/3

Sturm Graz vs. NK Celje: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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