Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver USA vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido USA vs Paraguay del Mundial 2026 se podrá seguir en directo a través de varias plataformas de televisión y streaming. A continuación encontrarás los canales y servicios disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Paraguay abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo del Grupo D que tiene mucho en juego para ambas selecciones desde el primer minuto.

Para los anfitriones, la presión de jugar en casa es enorme. Mauricio Pochettino ha trabajado durante meses para preparar a la USMNT para este momento, instalando su base de entrenamiento en Irvine, Orange County, donde más de 5.500 aficionados acudieron a la primera sesión abierta de la semana. El ambiente en el sur de California ya es de fiesta.

Paraguay llega a este torneo después de una ausencia prolongada en la máxima competición del fútbol mundial. La Albirroja regresa con una mezcla de veteranía y juventud, con figuras como Gustavo Gómez y Miguel Almirón junto a una generación nueva que ilusiona. El técnico Gustavo Alfaro, con experiencia mundialista previa al frente de Ecuador en Qatar 2022, ha construido un bloque sólido y difícil de batir.

Los guaraníes llegaron a la clasificación con apenas 10 goles en contra en 18 partidos, una solidez defensiva que pone de manifiesto la filosofía de Alfaro: orden, compacidad y transiciones rápidas al ataque. Julio Enciso, del Brighton, fue el gran detonante ofensivo durante la fase clasificatoria.

Estados Unidos, por su parte, afronta este debut con una mezcla de resultados irregulares en los amistosos previos. Las derrotas ante Alemania y Portugal generaron dudas, aunque la goleada ante Uruguay en noviembre pasado mostró el potencial real del equipo de Pochettino.

El SoFi Stadium acogerá un partido entre dos equipos que ya se han visto las caras recientemente, con el recuerdo fresco del amistoso de noviembre de 2025. Quién se impone en este estreno del Grupo D marcará el tono del resto de la fase de grupos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Estados Unidos está dirigido por Mauricio Pochettino. El seleccionador no ha confirmado su once titular de cara al debut mundialista, y por el momento no hay lesiones ni sanciones reportadas en la convocatoria. Se esperan novedades más cerca del partido.

Paraguay llega bajo las órdenes de Gustavo Julio Alfaro. Al igual que ocurre con los anfitriones, el técnico argentino tampoco ha desvelado su alineación probable ni se han confirmado bajas por lesión o suspensión. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 19 J. Enciso

Forma

Estados Unidos llega al torneo con un balance de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos de preparación. Su resultado más reciente fue una derrota ante Alemania por 2-1 el 6 de junio, mientras que antes habían perdido también ante Portugal (0-2) y Bélgica (2-5). En el lado positivo, los estadounidenses sumaron una contundente victoria ante Uruguay por 5-1 en noviembre de 2025 y derrotaron a Senegal por 3-2. En total, la USMNT marcó 11 goles y encajó 12 en esos cinco encuentros.

Paraguay presenta un registro de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. La Albirroja viene de golear a Nicaragua por 4-0 el 5 de junio, su mejor actuación reciente. Antes de ese resultado, cayeron ante Marruecos por 1-2, pero ganaron a Grecia (0-1 fuera de casa) y a México (1-2 también fuera). Su único tropiezo ante un rival directo fue precisamente contra Estados Unidos en noviembre de 2025, cuando perdieron 2-1. Paraguay marcó 8 goles y encajó 5 en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 15 de noviembre de 2025 en un amistoso, con victoria para Estados Unidos por 2-1. En los cinco últimos precedentes, los estadounidenses dominan con 3 victorias frente a 2 de Paraguay. Antes del amistoso de 2025, Estados Unidos también se impuso en la Copa América 2016 por 1-0 y en otro amistoso en 2018 por el mismo marcador, mientras que Paraguay ganó en un amistoso de 2011 y en la Copa América 2007 por 3-1.

Clasificación

En la tabla del Grupo D de la Copa del Mundo, Paraguay ocupa la segunda posición y Estados Unidos la cuarta antes del inicio del torneo.