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Cómo ver USA vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Estados Unidos recibe a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 en el Lumen Field de Seattle, con Mauricio Pochettino buscando llevar a la selección estadounidense a los cuartos de final en casa.

El equipo de Pochettino llega a esta ronda como ganador del Grupo D, con victorias sobre Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina. Ese último triunfo fue especialmente sufrido: el combinado norteamericano aguantó con diez hombres tras la expulsión de Folarin Balogun en la segunda parte y sacó adelante un 2-0 de carácter.

La expulsión de Balogun monopolizó la previa durante días. FIFA confirmó en un primer momento que la sanción seguiría en pie. Luego, el domingo, el organismo rector dio marcha atrás y suspendió el castigo, dejando al delantero disponible para el partido. El vestuario belga respondió con dureza: el seleccionador Rudi Garcia calificó la decisión de sorprendente, y la federación belga anunció que agotaría todas las vías posibles para impugnarla.

Bélgica, por su parte, no es rival sencillo. El equipo de Garcia se clasificó como primero del Grupo G y superó a Senegal por 3-2 en la ronda de 32. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere aportan una calidad atacante real, y Thibaut Courtois representa una última línea de defensa formidable.

Ambas selecciones se vieron las caras en un amistoso en marzo, con victoria belga por 5-2. La USMNT querrá dejar ese resultado atrás. Con el Lumen Field lleno y Balogun de nuevo en el once inicial, Pochettino tiene razones para creer que esta vez la historia puede ser diferente.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene el once prácticamente definido para este partido. El XI proyectado sitúa a Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Alex Freeman, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream y Sergiño Dest. Weston McKennie y Tyler Adams actuarán en el centro del campo junto a Malik Tillman, mientras que Christian Pulisic y Folarin Balogun liderarán el ataque. No hay lesionados ni sancionados en la lista de la USMNT, con la disponibilidad de Balogun confirmada tras la decisión de FIFA de suspender su sanción.

Por parte de Bélgica, Rudi Garcia prevé alinear a Thibaut Courtois en portería, con una defensa compuesta por Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate y Maxim De Cuyper. Leandro Trossard, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne y Hans Vanaken completarían el centro del campo, con Jeremy Doku y Charles De Ketelaere en posiciones ofensivas. Los Diablos Rojos tampoco registran bajas por lesión ni suspensión, por lo que Garcia cuenta con toda la plantilla disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

La USMNT afronta este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el 2-0 ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 del Mundial, logrado con diez hombres sobre el césped. Antes de eso, el equipo también venció a Australia por 2-0 y a Paraguay por 4-1 en la fase de grupos, aunque una derrota por 3-2 ante Turquía en esa misma fase dejó ver sus vulnerabilidades. Una derrota en un amistoso previo al torneo ante Alemania por 2-1 completa la serie de cinco partidos.

Bélgica presenta tres victorias y dos empates en sus últimas cinco citas. Su partido más reciente fue el triunfo por 3-2 ante Senegal en la ronda de 32. Los belgas también golearon a Nueva Zelanda por 5-1 y a Túnez por 5-0 en un amistoso, lo que demuestra una capacidad goleadora notable. Los empates ante Irán, incluido un 0-0, y ante Egipto por 1-1 en la fase de grupos muestran que Garcia también sabe gestionar los partidos cuando la ocasión lo requiere. En total, Bélgica ha marcado diez goles en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones es el amistoso del 28 de marzo de 2026, en el que Bélgica venció a Estados Unidos por 5-2. Antes de ese encuentro, las dos naciones se habían visto las caras en el Mundial de 2014, con triunfo belga por 2-1 en la prórroga. En los cuatro partidos registrados entre ambos, Bélgica acumula tres victorias frente a una de Estados Unidos.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Estados Unidos terminó primero en el Grupo D, mientras que Bélgica se clasificó como líder del Grupo G.