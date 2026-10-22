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Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva
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Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Union St.Gilloise y Hapoel Beer Sheva, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido de Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás las opciones de streaming en vivo disponibles.

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Union St. Gilloise recibe a Hapoel Beer Sheva en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido de la UEFA Europa League que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas en la competición.

El equipo de David Hubert llega con buen ritmo. Su victoria más reciente fue un contundente 3-0 ante KFC Nijlen, y en Europa han demostrado ser capaces de imponer su juego en casa tras golear 3-0 al Viktoria Plzeň en la fase de grupos.

Hapoel Beer Sheva, dirigido por Ran Kozuch, llega a Bruselas tras una derrota 2-1 ante AZ Alkmaar en su último compromiso europeo. El conjunto israelí acumula experiencia continental tras pasar por la fase de clasificación de la Champions League, pero su momento actual no es el más favorable.

En la tabla de la Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, mientras que Hapoel Beer Sheva se sitúa en el puesto 24. Los visitantes necesitan puntos con urgencia para no quedar descolgados de las posiciones de clasificación.

El Stade Joseph Marien se ha convertido en un fortín para Union esta temporada. Hapoel deberá mostrar la solidez defensiva que exhibió al empatar 0-0 con el Dinamo Zagreb si quiere sacar algo positivo de Bruselas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido de Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Union St.Gilloise contra Hapoel Beer Sheva alineaciones probables

Manager

  • D. Hubert

Union St. Gilloise está dirigido por David Hubert. En el momento de publicación, no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones, y se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

Hapoel Beer Sheva viaja a Bruselas bajo las órdenes de Ran Kozuch. Al igual que con el equipo local, no hay datos disponibles sobre convocatorias, lesionados ni suspendidos, y cualquier novedad se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

GIL

GIL - Formulario

VPL
W0-3
ANT
W0-2
OHL
D1-1
RSO
D1-1
NIJ
W3-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HBS

HBS - Formulario

ZVE
W0-2
SAB
W2-1
SAB
L5-2
DZG
D0-0
AZ
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Union St. Gilloise presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante KFC Nijlen, mientras que en Europa empataron 1-1 con el Real Sociedad. En esa racha de cinco encuentros, el equipo belga anotó ocho goles y encajó tres, lo que refleja una solidez defensiva notable. El 3-0 ante el Viktoria Plzeň en la Europa League es el dato más llamativo de ese período.

Hapoel Beer Sheva acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante AZ Alkmaar en la Europa League, y antes de eso igualaron 0-0 con el Dinamo Zagreb. En la fase de clasificación de la Champions League registraron victorias ante R.S. Belgrado y Sabah FK, aunque también cayeron 5-2 ante este último. En total, el equipo israelí marcó cinco goles y recibió ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva. Este partido en el Stade Joseph Marien podría ser el primero entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, lo que les sitúa en la zona de clasificación para las rondas eliminatorias. Hapoel Beer Sheva, en cambio, se encuentra en el puesto 24, una situación que les obliga a sumar puntos de manera inmediata para no quedar fuera de cualquier opción de avance en la competición.

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