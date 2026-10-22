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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido de Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás las opciones de streaming en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Union St. Gilloise recibe a Hapoel Beer Sheva en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido de la UEFA Europa League que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas en la competición.

El equipo de David Hubert llega con buen ritmo. Su victoria más reciente fue un contundente 3-0 ante KFC Nijlen, y en Europa han demostrado ser capaces de imponer su juego en casa tras golear 3-0 al Viktoria Plzeň en la fase de grupos.

Hapoel Beer Sheva, dirigido por Ran Kozuch, llega a Bruselas tras una derrota 2-1 ante AZ Alkmaar en su último compromiso europeo. El conjunto israelí acumula experiencia continental tras pasar por la fase de clasificación de la Champions League, pero su momento actual no es el más favorable.

En la tabla de la Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, mientras que Hapoel Beer Sheva se sitúa en el puesto 24. Los visitantes necesitan puntos con urgencia para no quedar descolgados de las posiciones de clasificación.

El Stade Joseph Marien se ha convertido en un fortín para Union esta temporada. Hapoel deberá mostrar la solidez defensiva que exhibió al empatar 0-0 con el Dinamo Zagreb si quiere sacar algo positivo de Bruselas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido de Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Union St. Gilloise está dirigido por David Hubert. En el momento de publicación, no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones, y se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

Hapoel Beer Sheva viaja a Bruselas bajo las órdenes de Ran Kozuch. Al igual que con el equipo local, no hay datos disponibles sobre convocatorias, lesionados ni suspendidos, y cualquier novedad se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

Union St. Gilloise presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante KFC Nijlen, mientras que en Europa empataron 1-1 con el Real Sociedad. En esa racha de cinco encuentros, el equipo belga anotó ocho goles y encajó tres, lo que refleja una solidez defensiva notable. El 3-0 ante el Viktoria Plzeň en la Europa League es el dato más llamativo de ese período.

Hapoel Beer Sheva acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante AZ Alkmaar en la Europa League, y antes de eso igualaron 0-0 con el Dinamo Zagreb. En la fase de clasificación de la Champions League registraron victorias ante R.S. Belgrado y Sabah FK, aunque también cayeron 5-2 ante este último. En total, el equipo israelí marcó cinco goles y recibió ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva. Este partido en el Stade Joseph Marien podría ser el primero entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, lo que les sitúa en la zona de clasificación para las rondas eliminatorias. Hapoel Beer Sheva, en cambio, se encuentra en el puesto 24, una situación que les obliga a sumar puntos de manera inmediata para no quedar fuera de cualquier opción de avance en la competición.