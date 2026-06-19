Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Turquía vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se indican los canales de televisión y las plataformas de transmisión en línea disponibles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Turquía y Paraguay se enfrentan este viernes 19 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en un partido del Grupo D del Mundial de la FIFA 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Ambas selecciones llegan al partido en la misma situación: cero puntos tras una derrota en la primera jornada. Turquía cayó 2-0 ante Australia en Vancouver, un resultado que no refleja su dominio del balón, ya que el conjunto de Vincenzo Montella acumuló el 72% de la posesión y lanzó 30 remates sin encontrar portería.

Paraguay vivió una noche aún más dura en Los Ángeles, donde encajó una goleada de 4-1 ante el anfitrión Estados Unidos. La Albirroja concedió goles en rápidas transiciones y terminó el partido con una larga lista de amonestados que complica la planificación de Gustavo Alfaro para esta segunda jornada.

Hakan Çalhanoğlu, que completó los 90 minutos ante Australia tras superar un problema muscular previo al torneo, volverá a ser el eje del juego turco. La gran incógnita en el once de Montella es si Kenan Yıldız, reservado en el banquillo en el debut, tendrá minutos desde el inicio para aportar imprevisibilidad al ataque.

Por el lado paraguayo, Julio Enciso y Miguel Almirón son los encargados de generar peligro en la transición ofensiva, mientras que el capitán Gustavo Gómez deberá liderar una defensa que no puede volver a fracturarse ante la presión rival.

El perdedor de este duelo quedará al borde de la eliminación con solo un partido por disputar. La presión es máxima para los dos bandos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Turquía vs Paraguay en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella no registra bajas por lesión ni sanción en el equipo turco de cara a este partido. El técnico italiano cuenta con toda la plantilla disponible y su once probable incluye a Ugurcan Cakir bajo palos, una defensa formada por Ferdi Kadioglu, Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral y Abdülkerim Bardakci, y una línea de mediocampo con Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu y Orkun Kokcu. En ataque, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz y Kerem Akturkoglu completarían el once proyectado.

Gustavo Alfaro tampoco reporta lesionados ni suspendidos en el bando paraguayo. El XI probable sitúa a Orlando Gill en portería, con Gustavo Gómez, Omar Alderete, Juan Cáceres y Alexandro Maidana en defensa, Damián Bobadilla y Andrés Cubas en el doble pivote, Diego Gómez como mediapunta, y Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria en la línea ofensiva. Cualquier novedad en las alineaciones se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la caída 2-0 ante Australia en el debut mundialista del 14 de junio. Antes de ese tropiezo, los turcos firmaron una racha notable que incluyó un 4-0 ante Macedonia del Norte en amistoso y un 2-1 frente a Venezuela. En la fase de clasificación para el Mundial, sumaron triunfos consecutivos ante Kosovo (0-1) y Rumanía (1-0). En el cómputo global de esos cinco encuentros, Turquía anotó ocho goles y encajó tres.

Paraguay presenta un registro de dos victorias, una derrota y dos resultados adicionales en sus últimas cinco citas. La Albirroja arrancó el torneo con un 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio, aunque previamente había goleado 4-0 a Nicaragua en un amistoso el 5 de junio. El conjunto de Alfaro también venció a Grecia (0-1) y a México (1-2) en compromisos preparatorios, y perdió 2-1 ante Marruecos. En total, Paraguay marcó nueve goles y recibió ocho en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Turquía y Paraguay en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este duelo en Santa Clara será, por tanto, una referencia histórica en sí misma para el historial reciente de estos dos equipos.

Clasificación

En la tabla del Grupo D de la Copa del Mundo, Turquía ocupa la tercera posición y Paraguay la cuarta, ambos con cero puntos tras la primera jornada.