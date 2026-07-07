Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Switzerland vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Colombia se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Colombia se miden este 7 de julio en el BC Place de Vancouver en los octavos de final del Mundial 2026, con un lugar entre los ocho mejores del mundo en juego para ambas selecciones.

Murat Yakin llega al partido con una Suiza que ha crecido a lo largo del torneo. Tras un empate inicial ante Catar, los helvéticos se impusieron con autoridad sobre Bosnia-Herzegovina por 4-1, superaron a Canadá por 2-1 y cerraron su participación en la fase de grupos como líderes del Grupo B. En el Round of 32, despacharon a Argelia con una solvente victoria por 2-0.

Colombia, por su parte, llega invicta al duelo. Néstor Lorenzo ha construido un equipo con una solidez defensiva notable: tres porterías a cero consecutivas y un único gol encajado en todo el torneo. Los cafeteros ganaron el Grupo K con siete puntos y eliminaron a Ghana por 1-0 gracias a un tanto de Jhon Arias en Kansas City.

El duelo tendrá un condimento especial en el ataque colombiano. Jhon Córdoba sufrió una grave lesión muscular ante Ghana y no continuará en el torneo, por lo que Luis Suárez, quien entró desde el banco para asistir el gol de la clasificación, tomará la titularidad en la delantera.

En el lado suizo, la principal duda pasa por Michel Aebischer, que trabaja de forma individual para recuperarse de una molestia muscular. Si no llega, Yakin recurrirá al doble pivote formado por Granit Xhaka y Remo Freuler, con el joven Johan Manzambi como pieza clave en la transición hacia el área rival.

Luis Díaz será el principal peligro colombiano por la banda izquierda, buscando desequilibrar la defensa suiza con su velocidad y su capacidad para el uno contra uno. Breel Embolo, con cuatro goles en el torneo, es la referencia ofensiva de Suiza.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin cuenta con una convocatoria sin bajas confirmadas de cara a este partido. El once proyectado sitúa a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez. Granit Xhaka y Remo Freuler forman el doble pivote, mientras que Dan Ndoye, Johan Manzambi y Ruben Vargas acompañan a Breel Embolo en las líneas avanzadas. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Néstor Lorenzo tampoco registra bajas por lesión o sanción en su lista oficial. El once previsto de Colombia apunta a Camilo Vargas en portería, con Johan Mojica, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz y Davinson Sánchez en defensa. Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias conforman el centro del campo, mientras que James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz forman la línea ofensiva. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante Argelia el 3 de julio en el Round of 32, que extendió su racha sin derrota en el torneo. Antes de ese partido, se impusieron 4-1 a Bosnia-Herzegovina y 2-1 a Canadá. Los únicos puntos cedidos fueron ante Catar (1-1) y en un amistoso ante Australia (1-1). En total, los helvéticos anotaron diez goles y encajaron tres en esos cinco encuentros.

Colombia acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 1-0 ante Ghana el 4 de julio, con gol de Jhon Arias. Previamente, derrotaron 1-0 a la RD Congo y se impusieron 1-3 a Uzbekistán en la fase de grupos. Su único punto cedido llegó ante Portugal en un empate sin goles que les garantizó el primer puesto del Grupo K. Los cafeteros marcaron ocho goles y encajaron uno en ese período, llegando a los octavos con cuatro triunfos consecutivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos COL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 25 de marzo de 2007, en el que Colombia se impuso a Suiza por 3-1. Ese resultado representa el único dato disponible en el historial directo entre los dos países.

Clasificación

Suiza terminó primera en el Grupo B del Mundial 2026, mientras que Colombia lideró el Grupo K. Ambas selecciones llegan a los octavos de final como ganadoras de sus respectivos grupos.