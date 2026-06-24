Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Switzerland vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para seguir Suiza vs Canadá se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles en el BC Place de Vancouver en el partido que definirá el primer puesto del Grupo B del Mundial 2026. El ganador asegura el liderato y, con él, la condición de local en la Ronda de 32 y una posible continuidad en casa en los octavos de final.

Los suizos llegan al partido con paso firme tras superar a Bosnia y Herzegovina 4-1 en su segunda jornada. El joven Johan Manzambi, de 20 años, entró desde el banquillo para marcar un doblete y fue nombrado Mejor Jugador del partido, consolidando a Murat Yakin como una de las revelaciones del torneo.

Canadá, por su parte, protagonizó la actuación más llamativa de la fase de grupos al golear a Catar 6-0, con un hat-trick histórico de Jonathan David. Fue la primera victoria de la selección masculina canadiense en un Mundial, y el ambiente en el BC Place fue eléctrico.

Sin embargo, la jornada quedó marcada por la grave lesión de Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de tibia y peroné tras una entrada por detrás. El centrocampista, pieza fundamental del esquema de Jesse Marsch, no podrá disputar el resto del torneo sobre el césped, aunque permanece con el grupo. Nathan Saliba, quien le sustituyó y anotó de falta directa, deberá asumir un rol mayor de lo previsto.

Con Canadá liderando el grupo y Suiza segunda, el choque es un duelo directo por el primer puesto. Un empate le basta a Canadá para terminar primero; Suiza necesita ganar para arrebatarle esa posición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin tiene prácticamente todo el plantel a disposición. La única baja confirmada es Miro Muheim, quien no estará disponible por lesión. El XI proyectado es: Kobel; Widmer, Jaquez, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Freuler, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.

Jesse Marsch afronta el partido sin Ismaël Koné, quien se fracturó la tibia y el peroné ante Catar y no volverá a jugar en este Mundial. Alfie Jones también está descartado por lesión. El XI proyectado de Canadá es: Crepeau; Johnston, Laryea, Sigur, Bombito; Buchanan, Ahmed, Eustaquio, Saliba; David, Larin. Se irán añadiendo actualizaciones conforme se acerque el partido.

Forma

Suiza acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con ocho goles marcados y cuatro encajados. Su resultado más reciente fue el contundente 4-1 ante Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, con Granit Xhaka y Ruben Vargas también en el marcador. Antes de eso, empataron 1-1 con Catar en su debut mundialista el 13 de junio. En los amistosos previos al torneo, vencieron 4-1 a Jordania y empataron sin goles ante Noruega.

Canadá presenta un registro de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros, con diez goles anotados y dos concedidos. La goleada 6-0 a Catar el 18 de junio es su resultado más reciente. Antes de eso, empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut el 12 de junio. En amistosos, vencieron 2-0 a Uzbekistán y empataron 1-1 con Irlanda. Canadá no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos CAN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 1 - 3 Canadá 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre estas dos selecciones es prácticamente inexistente en los registros disponibles. Solo consta un enfrentamiento previo: un amistoso disputado el 15 de mayo de 2002, en el que Canadá se impuso 3-1 como visitante en Suiza. El partido del 24 de junio en Vancouver será solo el segundo encuentro registrado entre ambas naciones.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa del Mundo, Canadá ocupa la primera posición y Suiza la segunda antes de la última jornada.