Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Suecia vs Túnez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suecia y Túnez se podrá seguir en directo a través de las plataformas disponibles en tu región. A continuación se detallan los canales de televisión y opciones de transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suecia y Túnez abren sus campañas en el Grupo F del Mundial 2026 con un partido de fase de grupos en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

Los suecos llegan a este torneo con una identidad táctica muy definida bajo las órdenes de Graham Potter: estructura defensiva sólida, transiciones rápidas y una plantilla con cada vez más presencia en las grandes ligas europeas.

Túnez, por su parte, disputa su tercera Copa del Mundo consecutiva y llega con el objetivo de romper por fin la barrera de la fase de grupos. Las Águilas de Cartago tienen en su ADN la organización defensiva y la capacidad de hacer daño al contraataque.

El entrenador tunecino Sabri Lamouchi sabe que este primer partido puede marcar el tono de toda la participación de su equipo. Un tropiezo ante Suecia complicaría enormemente las opciones de clasificación, con Países Bajos y Japón también en el grupo.

Para Suecia, sumar de entrada en Monterrey sería un punto de partida ideal. Los resultados recientes no han sido del todo convincentes, pero el equipo tiene argumentos para competir en este escenario.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Suecia llega a este partido con Graham Potter al frente del equipo. Por el momento no hay confirmación oficial sobre el once probable, ni se han reportado bajas por lesión o sanción. Se esperan más actualizaciones conforme se acerque la fecha del partido.

En el bando tunecino, Sabri Lamouchi dirige al equipo sin que se hayan comunicado lesiones ni suspensiones conocidas. El once inicial tampoco ha sido confirmado de forma oficial. La información se completará en cuanto haya novedades antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suecia llega al torneo con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Grecia en un amistoso el 4 de junio, mientras que antes habían caído 3-1 frente a Noruega. En la fase de clasificación para este Mundial, el equipo venció a Polonia por 3-2 y ganó en Ucrania por 1-3, sumando seis goles marcados en esos dos partidos.

Túnez atraviesa un momento de forma más irregular. En sus últimos cinco encuentros registra una victoria, un empate y tres derrotas. La derrota más reciente y más llamativa fue la caída por 5-0 ante Bélgica el 6 de junio. Su única victoria en ese tramo fue un 0-1 ante Haití. En total, el equipo ha marcado dos goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

SWE Último partidos TUN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Túnez 1 - 0 Suecia 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los registros de enfrentamientos directos entre ambas selecciones son muy escasos. El único precedente disponible data del 12 de febrero de 2003, cuando Túnez venció a Suecia por 1-0 en un partido amistoso disputado como local. Con un único encuentro en el historial reciente, este partido en Monterrey tendrá un peso especial para ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Suecia ocupa la tercera posición y Túnez la cuarta antes de que dé inicio la fase de grupos.