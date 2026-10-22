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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Graz-Liebenau Stadium

Cómo ver Sturm Graz vs Marsella en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sturm Graz y Marsella se puede ver en vivo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Graz-Liebenau Stadium acoge este duelo de Europa League entre Sturm Graz y un Marsella que llega a Austria con la necesidad urgente de sumar sus primeros puntos en la competición continental.

El conjunto francés atraviesa un momento delicado en Europa. Con cero puntos en dos jornadas y situado en el puesto 31 de la tabla, Bruno Genesio sabe que otra derrota podría comprometer seriamente las opciones del club de seguir compitiendo en la fase regular.

En Ligue 1, sin embargo, el panorama luce más alentador. Marsella viene de golear al Angers por 5-2 fuera de casa, con Amine Harit y Amine Gouiri como grandes protagonistas de una actuación que mostró la capacidad ofensiva del equipo cuando funciona con fluidez.

Sturm Graz, por su parte, llega con el viento a favor en el plano doméstico. El conjunto de Fabio Ingolitsch aplastó al Grazer AK por 6-1 en la Bundesliga austriaca el fin de semana, aunque en Europa el rendimiento ha sido otro: una derrota por 3-0 ante el Bournemouth dejó al equipo en el puesto 26 de la tabla de la Europa League.

Ambos equipos se necesitan mutuamente para salir del fondo de la clasificación europea. Para Marsella, ganar en Austria sería un punto de inflexión; para Sturm Graz, un triunfo en casa podría relanzar su campaña continental.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sturm Graz estará dirigido por Fabio Ingolitsch, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. La información se actualizará cuando esté disponible.

En el bando visitante, Bruno Genesio tomará las riendas de un Marsella del que tampoco se han confirmado alineación, lesionados ni sancionados de cara a este encuentro. Más novedades se esperan conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Sturm Graz llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 6-1 ante el Grazer AK en la Bundesliga, aunque en Europa el equipo sufrió una contundente derrota por 3-0 frente al Bournemouth. En total, el conjunto austriaco ha marcado 14 goles y encajado 8 en ese período, con un rendimiento claramente más sólido en el plano doméstico.

Marsella suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo viene de una brillante victoria por 5-2 ante el Angers en Ligue 1, pero en Europa el rendimiento ha sido preocupante: derrota por 4-1 ante el Besiktas y por 0-1 ante el Olympiacos. En conjunto, los marselleses han anotado 10 goles y recibido 10 en ese tramo, con una marcada diferencia de nivel entre su juego doméstico y el europeo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre ambos clubes son escasos y se remontan a la fase de grupos de la Liga de Campeones de 1999. En aquella ocasión, Sturm Graz venció por 3-2 como local en octubre, mientras que Marsella se había impuesto por 2-0 en el partido de ida disputado en septiembre. El historial, por tanto, está igualado con una victoria para cada equipo en los dos únicos enfrentamientos registrados entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Sturm Graz ocupa el puesto 26 y Marsella el 31. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación y necesitan puntos con urgencia para no quedar descolgados en la fase regular.