Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver South Korea vs Chequia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Corea del Sur y Chequia se puede ver en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Mundial 2026 arranca en el Estadio Guadalajara de Zapopan con un duelo del Grupo A entre Corea del Sur y Chequia, dos selecciones con motivaciones muy distintas pero con el mismo objetivo: comenzar la fase de grupos con tres puntos.

Para Corea del Sur, este partido representa la undécima participación consecutiva en una Copa del Mundo. El seleccionador Hong Myung-bo, leyenda del fútbol asiático y artífice del histórico cuarto puesto coreano en 2002, llega a México con un plantel cohesionado y un sistema de juego basado en la presión alta y la transición vertical. Son Heung-min lidera un ataque que también cuenta con la recuperada presencia de Hwang Hee-chan y la creatividad de Lee Kang-in.

Chequia, por su parte, regresa al máximo escenario del fútbol mundial después de 20 años de ausencia. El camino hasta aquí no fue sencillo: Miroslav Koubek, el técnico más veterano del torneo con 74 años, condujo a su equipo a través de dos dramáticas victorias por penaltis en los playoffs de la UEFA, primero ante la República de Irlanda y luego ante Dinamarca, para romper una sequía que se extendía desde Alemania 2006.

El bloque defensivo checo, con hasta diez jugadores del Slavia de Praga en sus filas, promete ser un hueso duro de roer. Tomáš Souček y Patrik Schick forman la columna vertebral de un equipo que sabe perfectamente cómo ganar partidos sin dominar el balón. La inclusión del joven centrocampista de 17 años Hugo Sochůrek añade una cuota de frescura e imprevisibilidad al conjunto centroeuropeo.

El duelo entre Kim Min-jae y Schick en el juego aéreo, y la capacidad de Son Heung-min para desactivar un bloque bajo bien organizado, serán los grandes interrogantes tácticos de la tarde en Zapopan. Con México y Sudáfrica esperando en los próximos partidos, ninguno de los dos equipos puede permitirse un tropiezo en el arranque.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, la hora de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, no ha reportado lesionados ni sancionados de cara a este partido. El equipo no ha publicado un once probable oficial, aunque se espera que las novedades se actualicen conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando checo, Miroslav Koubek tampoco ha informado de bajas por lesión o sanción. Al igual que su rival, Chequia no ha facilitado un once titular confirmado de momento. Cualquier actualización relevante sobre el estado del plantel se añadirá próximamente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Corea del Sur llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante El Salvador el 4 de junio, y previamente golearon a Trinidad y Tobago por 5-0. Sin embargo, las dos derrotas ante Austria (0-1) y Costa de Marfil (0-4) en marzo evidencian cierta fragilidad defensiva en partidos de mayor exigencia. En total, los coreanos han marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

Chequia presenta un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo por 3-1 ante Guatemala el 5 de junio. Antes de eso, los checos se impusieron a Kosovo por 2-1 y, en la fase de clasificación, firmaron empates que contaron como victorias ante Dinamarca e Irlanda, además de una goleada por 6-0 a Gibraltar. El equipo de Koubek ha anotado 15 goles y encajado cuatro en ese período, con una solidez ofensiva notable de cara al inicio del torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

KOR Últimos partidos CZE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Chequia 1 - 2 República de Corea

Chequia 5 - 0 República de Corea 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial de enfrentamientos directos entre ambas selecciones es muy reducido. El encuentro más reciente data del 5 de junio de 2016, cuando Chequia venció a Corea del Sur por 1-2 en un amistoso disputado en territorio checo. El único otro precedente registrado es un contundente 5-0 a favor de Chequia en agosto de 2001, también en formato amistoso. En los dos partidos disputados, Chequia no ha conocido la derrota.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, Chequia ocupa la primera posición, mientras que Corea del Sur se sitúa en el cuarto puesto antes del inicio de la fase de grupos.