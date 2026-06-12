Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Qatar vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en vivo a través de Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Qatar y Suiza abren su camino en el Grupo B del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California. El partido marca el debut de ambas selecciones en un torneo que se disputa por primera vez en formato de 48 equipos.

Qatar llega al torneo como la selección anfitriona de la edición de 2022, pero su estado de forma reciente genera dudas. Los Marrones no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros, con tres derrotas y dos empates, incluyendo una caída ante Irlanda y una goleada de 3-0 ante Túnez en la Copa Árabe FIFA. Julen Lopetegui asume el mando con la tarea de sacar el máximo rendimiento a figuras como el creativo Akram Afif y el máximo goleador histórico Almoez Ali.

Suiza, por su parte, llega con más solidez aunque sin haber encontrado su mejor versión. La Nati clasificó directamente al Mundial dominando su grupo UEFA y se presenta en Santa Clara con Granit Xhaka como capitán y referente absoluto. El centrocampista del Sunderland, en su cuarta Copa del Mundo, es el motor de un equipo que también cuenta con el portero Yann Sommer y el defensor Manuel Akanji como pilares defensivos.

Una noticia que generó inquietud en el entorno suizo fue la situación de Breel Embolo, quien no pudo viajar con el resto del grupo al campamento de San Diego. El delantero finalmente recibió autorización para ingresar a Estados Unidos y se unió a sus compañeros, por lo que estará disponible para el debut.

En los últimos cinco partidos, Suiza acumula un empate ante Australia (1-1), una victoria ante Jordania (4-1) y un empate sin goles ante Noruega, con una derrota ante Alemania (3-4) como única mancha reciente. La diferencia de forma entre ambos equipos es evidente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Qatar está dirigido por Julen Lopetegui. El cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable, y no hay lesionados ni suspendidos registrados en los datos oficiales. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Suiza, bajo las órdenes de Murat Yakin, tampoco ha publicado su once titular confirmado. No constan bajas por lesión ni sanción en la información disponible. Cabe destacar que Breel Embolo, cuya participación estuvo en duda tras problemas con su visado, ya se ha incorporado al grupo y está disponible para el encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Qatar no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un balance de 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante El Salvador el 6 de junio. Antes de eso, cayeron 1-0 ante Irlanda y sufrieron una derrota por 3-0 ante Túnez en la Copa Árabe FIFA. En total, los Marrones marcaron solo 1 gol y encajaron 5 en ese período.

Suiza presenta un balance de 1 victoria, 3 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante Australia el 6 de junio. La victoria más clara fue ante Jordania (4-1) el 31 de mayo. La única derrota llegó ante Alemania (3-4) en marzo. La Nati ha marcado 7 goles y encajado 7 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

QAT Último partidos SUI 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Switzerland 0 - 1 Qatar 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial entre ambas selecciones es muy reducido en los datos disponibles. El único antecedente registrado es un amistoso del 14 de noviembre de 2018, en el que Suiza recibió a Qatar y cayó por 0-1. El partido del 13 de junio será, por tanto, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una fase final de Copa del Mundo.

Clasificación

En la tabla del Grupo B del Mundial, Qatar ocupa la tercera posición y Suiza la cuarta antes del inicio del torneo.