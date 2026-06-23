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Cómo ver Portugal vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y Uzbekistán se puede ver en vivo a través de varias plataformas. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de transmisión en línea disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Uzbekistán se miden en el Houston Stadium en un duelo del Grupo K del Mundial 2026 que llega cargado de tensión y necesidad de puntos para ambas selecciones.

La selección portuguesa llega a este partido con la presión de no haber resuelto su estreno en el torneo. El empate 1-1 ante la República Democrática del Congo dejó dudas sobre el rendimiento del equipo de Roberto Martínez, y la figura de Cristiano Ronaldo ha concentrado buena parte del debate público en los últimos días.

El capitán portugués, a sus 41 años, atraviesa un escrutinio intenso tras una actuación discreta en el partido inaugural. Sin embargo, el vestuario luso ha cerrado filas en torno a él. Jugadores como Rúben Dias y Diogo Dalot han insistido en que la crítica exterior no afecta la cohesión del grupo, y el propio Francisco Conceição ha subrayado que Ronaldo es un integrante más del colectivo.

Uzbekistán, por su parte, debuta en un Mundial con una derrota de 3-1 ante Colombia en su primer partido del Grupo K. Los Lobos Blancos, dirigidos por Fabio Cannavaro, llegan a Houston con la misión de reaccionar y demostrar que su histórica clasificación no fue un accidente.

El conjunto centroasiático afronta este partido desde la última posición del grupo, pero cuenta con jugadores de calidad como Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, capaces de generar peligro en cualquier momento.

Portugal necesita una victoria para afianzarse en el torneo y callar las voces críticas. Uzbekistán buscará el resultado que mantenga vivas sus aspiraciones mundialistas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez tiene previsto alinear a Diogo Costa bajo palos, con una defensa formada por Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo y Nuno Mendes. En el mediocampo, Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes conformarían el bloque central, mientras que Pedro Neto y Bernardo Silva acompañarían a Cristiano Ronaldo en el ataque. El equipo no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este encuentro.

Fabio Cannavaro apuesta por Utkir Yusupov en portería, con Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Rustamjon Ashurmatov en defensa. Oston Urunov, Sherzod Nasrullaev, Behruzjon Karimov y Otabek Shukurov formarían el centro del campo, con Abbosbek Fayzullayev y Akmal Mozgovoy apoyando a Eldor Shomurodov en punta. Uzbekistán tampoco reporta lesionados ni sancionados para este partido. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el Mundial, el 17 de junio. Antes de eso, los portugueses ganaron 2-1 a Nigeria y 2-1 a Chile en amistosos, y también se impusieron 2-0 a Estados Unidos en marzo. El único otro empate fue el 0-0 ante México. En total, Portugal ha marcado seis goles y encajado tres en ese período.

Uzbekistán acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue la del Mundial ante Colombia, 3-1, el 18 de junio. Los Lobos Blancos también cayeron 1-2 ante Holanda y 0-2 ante Canadá en amistosos de preparación. Sus victorias llegaron frente a Venezuela, con un 0-0 que acabó en triunfo según los datos registrados, y ante Gabón por 3-1 en marzo. El equipo ha encajado seis goles en los últimos cinco partidos y ha marcado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial de encuentros directos entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente recogido en los registros es un amistoso disputado el 18 de septiembre de 2012, en el que Portugal venció a Uzbekistán por 5-2. No hay más enfrentamientos documentados entre las dos selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Portugal ocupa la tercera posición, mientras que Uzbekistán se sitúa en el cuarto y último lugar.