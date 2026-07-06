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Cómo ver Portugal vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y España se puede seguir en televisión y en streaming a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y España se miden en los octavos de final del Mundial 2026, con un puesto en los cuartos de final en juego. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en lo que supone el choque ibérico más importante de los últimos años.

Portugal llega a este cruce sin haber perdido un solo partido en el torneo, aunque su camino no ha sido precisamente tranquilo. Tras empatar con RD Congo y Colombia en la fase de grupos, necesitaron un gol en el minuto 94 de Gonçalo Ramos para eliminar a Croacia en el partido anterior, un encuentro marcado además por una polémica decisión del VAR que anuló un gol croata en el tiempo de descuento.

La pregunta sobre Cristiano Ronaldo sigue abierta. El delantero del Al-Nassr marcó de penalti ante Croacia y fue titular en la goleada ante Uzbekistán, lo que apunta a que Roberto Martínez volverá a contar con él desde el inicio. Pero la irrupción de Ramos como revulsivo mantiene vivo el debate sobre quién debe liderar el ataque luso.

España, por su parte, llega como uno de los equipos más sólidos del torneo. La selección de Luis de la Fuente aún no ha encajado un solo gol en el Mundial y viene de golear 3-0 a Austria en la ronda anterior. Mikel Oyarzabal, el delantero de la Real Sociedad, ha sido el gran protagonista con cuatro goles y una asistencia en el torneo.

Lamine Yamal también ha acaparado atención más allá del terreno de juego. La estrella del Barcelona llega al partido con sus minutos gestionados con cuidado por De la Fuente, aunque frente a Austria completó 85 minutos, una señal clara de que el técnico confía en su estado físico para este partido.

El portero español Unai Simón ha reconocido públicamente que Ronaldo sigue siendo una amenaza real pese a no estar en su mejor momento físico, advirtiendo a sus compañeros de que el instinto goleador del portugués no ha desaparecido. Es el tipo de respeto que se tiene ante un jugador de su trayectoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en televisión y en directo, el horario de inicio y las alineaciones probables.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez apunta a un once con Diogo Costa bajo palos, una defensa formada por Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes y João Cancelo, y un centro del campo con Vitinha y João Neves. Bruno Fernandes actuaría como mediapunta, con Pedro Neto y Rafael Leão en las bandas y Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva. No hay bajas ni sanciones confirmadas en el equipo portugués.

Luis de la Fuente dispone de toda la plantilla para este partido, sin lesiones ni suspensiones confirmadas en el momento de publicación de este artículo. El once proyectado sitúa a Unai Simón en portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri, Pedri y Alejandro Baena formarían el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal completarían el ataque. Se actualizará cualquier novedad de última hora antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con un balance de diez goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Croacia en el Mundial, sellada en el descuento. En la fase de grupos, la selección lusa goleó 5-0 a Uzbekistán, aunque también empató a cero con Colombia y a uno con RD Congo, lo que refleja una cierta irregularidad en el rendimiento colectivo.

España presenta cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, sin haber encajado un solo gol en ese tramo. La victoria más reciente fue el 3-0 ante Austria en el partido anterior. En la fase de grupos, La Roja goleó 4-0 a Arabia Saudí y venció 1-0 a Uruguay, con el único punto cedido en el empate sin goles ante Cabo Verde. España ha marcado ocho goles en el torneo y no ha concedido ninguno.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó en empate 2-2, en un partido de la UEFA Nations League A disputado el 8 de junio de 2025. Antes de ese resultado, España se impuso 1-0 en Lisboa en septiembre de 2022, mientras que el partido de junio de ese mismo año acabó 1-1 en Sevilla. En el conjunto de los últimos cinco encuentros, cada equipo cuenta con una victoria, con tres empates que completan el registro y que subrayan la dificultad histórica de separar a estos dos rivales.

Clasificación

España terminó primera del Grupo H, mientras que Portugal avanzó como segunda clasificada del Grupo K.