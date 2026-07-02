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Cómo ver Portugal vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Portugal vs Croacia se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Croacia se miden en el Toronto Stadium en un duelo del Round of 32 del Mundial 2026, con el ganador asegurando su lugar en los octavos de final. Roberto Martínez lleva a la Seleção a la fase eliminatoria con la mirada puesta en el título que hasta ahora ha escapado de las manos portuguesas.

Portugal llegó a esta instancia como segundo del Grupo K con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Su campaña combinó solidez defensiva con destellos ofensivos: aplastaron a Uzbekistán 5-0 pero no pudieron romper a Colombia en el último partido de grupo, terminando con empate sin goles.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura del equipo, llega al partido con una cuenta pendiente personal. Sus diez goles mundialistas se han producido todos en la fase de grupos, y el duelo ante Croacia representa una oportunidad para cerrar ese capítulo de su historia en los Mundiales. El debate sobre su rol en el equipo ha sido constante en las últimas semanas, con voces críticas cuestionando su impacto real sobre el juego.

Croacia, por su parte, avanzó desde el Grupo L con seis puntos tras remontar un inicio complicado. La derrota 4-2 ante Inglaterra en el debut del torneo puso presión sobre el equipo de Zlatko Dalić, pero los Vatreni respondieron con victorias ante Panamá y Ghana para clasificarse como segundos. Luka Modrić, a sus 38 años, sigue siendo el cerebro del equipo y el hombre sobre el que gira la construcción del juego croata.

El técnico Roberto Martínez salió al paso de las críticas esta semana y defendió tanto a Ronaldo como a Modrić como referentes generacionales que están por encima del ruido mediático. La batalla en el mediocampo entre Modrić y Kovačić frente a Vitinha y João Neves será determinante para decidir quién controla el partido.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez no tiene bajas por lesión ni sanción confirmadas para este partido. El técnico belga tiene a toda la plantilla disponible y apunta a un once con Diogo Costa bajo palos; Nuno Mendes, Ruben Dias, João Cancelo y Renato Veiga en defensa; Pedro Neto, Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves en el mediocampo; y João Félix junto a Cristiano Ronaldo en ataque.

Zlatko Dalić tampoco registra ausencias en el bando croata. El seleccionador cuenta con todos sus efectivos y su once proyectado sitúa a Dominik Livaković en portería, con Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Josip Šutalo y Josip Staniśić en la línea defensiva, Luka Modrić, Ivan Perišić y Mateo Kovačić en el centro del campo, y Petar Sučić junto a Nikola Vlašić apoyando a Ante Budimir en ataque. Se actualizará cualquier novedad antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante Colombia el 27 de junio, que les confirmó el segundo puesto en el Grupo K. La goleada 5-0 ante Uzbekistán fue su actuación más dominante del torneo. En total, los portugueses han marcado diez goles y encajado cuatro en ese tramo de cinco partidos, aunque la regularidad ofensiva ha sido desigual.

Croacia acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el triunfo 2-1 ante Ghana el 27 de junio, resuelto con un tanto tardío. También ganaron 1-0 a Panamá fuera de casa en su segundo partido de grupo. La derrota más llamativa fue el 4-2 ante Inglaterra en el debut mundialista, resultado que evidenció las vulnerabilidades defensivas que Dalić ha tratado de corregir. Los croatas han anotado cinco goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones terminó 1-1 en la UEFA Nations League A, disputado en Croacia el 18 de noviembre de 2024. Antes de ese empate, Portugal ganó 2-1 en casa en el partido de vuelta de la misma competición en septiembre de 2024. Mirando los últimos cinco enfrentamientos, Portugal domina el historial con tres victorias frente a una de Croacia y un empate, y ha superado a los croatas en el marcador global de forma clara.

Clasificación

Portugal terminó segundo en el Grupo K del Mundial 2026, mientras que Croacia acabó segunda en el Grupo L para avanzar al Round of 32.