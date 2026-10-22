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Europa League
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Plzen vs Levski Sofía: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Plzen vs Levski Sofía
Plzen
Levski Sofía
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Plzen y Levski Sofía, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Doosan Arena Plzen

Cómo ver Plzen vs Levski Sofía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plzen y Levski Sofía se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Plzen recibe a Levski Sofía en el Doosan Arena en un partido de Europa League que ambos equipos afrontan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación general.

Radoslav Kovac dirige a un Plzen que atraviesa un momento irregular. El equipo checo llega tras ganar 2-3 al Jablonec en liga, pero su rendimiento en Europa ha sido decepcionante, con derrotas ante Union St. Gilloise y Ferencvaros en sus últimas dos salidas continentales.

Levski Sofía, bajo las órdenes de Julio Velazquez, llega con algo más de confianza tras una racha reciente que incluye victorias y un empate en Europa. Los búlgaros empataron 1-1 con NEC Nimega en su último partido de Europa League, una actuación que demuestra su capacidad para competir en el continente.

El Doosan Arena será el escenario de un duelo entre dos conjuntos que buscan alejarse de los puestos bajos de la clasificación. Para Plzen, jugar en casa debe ser un factor determinante si quieren reactivar su campaña europea.

Levski llega con la confianza de no haber perdido en sus dos últimas salidas, lo que convierte este desplazamiento a la República Checa en una oportunidad real para seguir escalando posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canal de TV, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Plzen contra Levski Sofía alineaciones probables

Manager

  • R. Kovac

Radoslav Kovac dirige al Plzen sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias oficiales de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Julio Velazquez tampoco ha facilitado información sobre lesionados o sancionados. La alineación probable de Levski Sofía se confirmará antes del partido.

Forma

VPL

VPL - Formulario

GIL
L0-3
SLP
L2-1
BOL
W3-0
FTC
L2-1
JAB
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LES

LES - Formulario

BOV
D0-0
SAL
L0-1
CMV
W0-2
NEC
D1-1
SPP
W0-2
Gol marcado (encajado)
5/2
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Plzen acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante el Jablonec en la First League, aunque en Europa las cifras son preocupantes: han caído ante Union St. Gilloise por 0-3 y ante Ferencvaros por 2-1. En total, el equipo checo ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo.

Levski Sofía presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los búlgaros vienen de ganar 0-2 al Spartak Pleven en copa y de empatar 1-1 con NEC Nimega en Europa League. También cosecharon una victoria 0-2 ante el Cherno More Varna en liga, aunque perdieron 0-1 ante el Salzburgo en su anterior salida europea. En ese período han marcado seis goles y encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PlzenEmpateLevski Sofía
0
1
0
Amistosos
Levski Sofía badge
Levski Sofía
LES
3
Plzen badge
Plzen
VPL
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente entre ambos equipos en los datos disponibles data del 30 de enero de 2013, cuando se enfrentaron en un partido amistoso que terminó 3-3, con Levski Sofía como local. No existen más encuentros registrados entre los dos clubes, por lo que este partido de Europa League representa prácticamente un territorio desconocido para ambas escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, Plzen ocupa el puesto 31 y Levski Sofía el 24. Ambos equipos se encuentran fuera de las posiciones que garantizan la continuidad directa en la competición, lo que otorga a este partido una importancia especial para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.

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