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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Doosan Arena Plzen

Cómo ver Plzen vs Levski Sofía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plzen y Levski Sofía se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Plzen recibe a Levski Sofía en el Doosan Arena en un partido de Europa League que ambos equipos afrontan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación general.

Radoslav Kovac dirige a un Plzen que atraviesa un momento irregular. El equipo checo llega tras ganar 2-3 al Jablonec en liga, pero su rendimiento en Europa ha sido decepcionante, con derrotas ante Union St. Gilloise y Ferencvaros en sus últimas dos salidas continentales.

Levski Sofía, bajo las órdenes de Julio Velazquez, llega con algo más de confianza tras una racha reciente que incluye victorias y un empate en Europa. Los búlgaros empataron 1-1 con NEC Nimega en su último partido de Europa League, una actuación que demuestra su capacidad para competir en el continente.

El Doosan Arena será el escenario de un duelo entre dos conjuntos que buscan alejarse de los puestos bajos de la clasificación. Para Plzen, jugar en casa debe ser un factor determinante si quieren reactivar su campaña europea.

Levski llega con la confianza de no haber perdido en sus dos últimas salidas, lo que convierte este desplazamiento a la República Checa en una oportunidad real para seguir escalando posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canal de TV, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Radoslav Kovac dirige al Plzen sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias oficiales de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Julio Velazquez tampoco ha facilitado información sobre lesionados o sancionados. La alineación probable de Levski Sofía se confirmará antes del partido.

Forma

Plzen acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante el Jablonec en la First League, aunque en Europa las cifras son preocupantes: han caído ante Union St. Gilloise por 0-3 y ante Ferencvaros por 2-1. En total, el equipo checo ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo.

Levski Sofía presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los búlgaros vienen de ganar 0-2 al Spartak Pleven en copa y de empatar 1-1 con NEC Nimega en Europa League. También cosecharon una victoria 0-2 ante el Cherno More Varna en liga, aunque perdieron 0-1 ante el Salzburgo en su anterior salida europea. En ese período han marcado seis goles y encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Levski Sofía LES 3 Plzen VPL 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente entre ambos equipos en los datos disponibles data del 30 de enero de 2013, cuando se enfrentaron en un partido amistoso que terminó 3-3, con Levski Sofía como local. No existen más encuentros registrados entre los dos clubes, por lo que este partido de Europa League representa prácticamente un territorio desconocido para ambas escuadras.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Plzen ocupa el puesto 31 y Levski Sofía el 24. Ambos equipos se encuentran fuera de las posiciones que garantizan la continuidad directa en la competición, lo que otorga a este partido una importancia especial para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.