Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

UEFA Supercopa - Final 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre PSG y Aston Villa por la Supercopa de la UEFA se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, el primer título europeo de la temporada 2026/27. Los campeones de la Champions League reciben el desafío de un equipo inglés que llega con hambre de gloria continental.

El PSG de Luis Enrique afronta este partido desde una posición de privilegio como vigente campeón de Europa. Los parisinos demostraron su calidad durante toda la campaña pasada y llegan a esta final con una plantilla consolidada, aunque con algunos resultados dispares en la pretemporada.

Aston Villa, por su parte, representa la gran sorpresa del fútbol europeo de los últimos años. Bajo las órdenes de Unai Emery, el club de Birmingham ha transformado su identidad y ahora compite de igual a igual con los grandes del continente. El propio lateral Matty Cash ha reconocido que el PSG es el mejor equipo del mundo, pero eso no frena las ambiciones del conjunto inglés.

Ambos equipos ya se conocen bien. Se cruzaron en los cuartos de final de la Champions League la pasada temporada, con resultados que dejaron claro que el margen entre ellos es estrecho. Villa ganó en casa, PSG respondió en París: esta final promete ser igual de intensa.

El árbitro del partido será Omar Artan, que se convierte en el primer colegiado no europeo en dirigir una Supercopa de la UEFA, un hito histórico para el fútbol africano y somalí.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique tiene a su disposición un once prácticamente completo. El técnico español apunta a un equipo con Matvey Safonov bajo palos, una defensa formada por Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, y una línea de mediocampo con Vitinha, Dro Fernandez y Joao Neves. En ataque, Ibrahim Mbaye, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu conformarían el tridente titular según el once proyectado.

Unai Emery no podrá contar con Leon Bailey, Johan Manzambi ni Amadou Onana por lesión. A pesar de esas ausencias, el técnico vasco dispone de un bloque competitivo: Marco Bizot en portería, una defensa con Pau Torres, Matty Cash, Ian Maatsen y Victor Nilsson Lindelöf, y un centro del campo con Joao Gomes, Boubacar Kamara y John McGinn. Alejandro Garnacho y Emiliano Buendia acompañarían a Tammy Abraham en el ataque según el once previsto. Se irá actualizando cualquier novedad antes del inicio del partido.

Forma

El PSG llega a la Supercopa con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Manchester United en un amistoso el 8 de agosto, mientras que días antes encajaron una derrota por 3-0 frente al Mallorca. Su mejor actuación del período fue la victoria ante el Arsenal en la Champions League, que selló el título europeo. En total, los parisinos marcaron cinco goles y encajaron siete en esos cinco encuentros.

Aston Villa presenta un registro de una victoria, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayern de Múnich el 7 de agosto. La única victoria en ese tramo llegó ante el Bangu por 1-3, mientras que también cayeron ante la Real Sociedad por 2-4. El equipo de Emery ha marcado diez goles pero ha encajado diez en ese mismo período, lo que refleja una pretemporada con altibajos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos únicos precedentes entre ambos clubes tuvieron lugar en los cuartos de final de la Champions League 2024/25. En el partido más reciente, disputado el 15 de abril de 2025, Aston Villa venció al PSG por 3-2 en Birmingham. Sin embargo, en la ida jugada en París el 9 de abril de 2025, el PSG se impuso por 3-1 al cuadro inglés. El balance global de esos dos enfrentamientos es de una victoria para cada equipo, con siete goles anotados en total.