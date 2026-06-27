Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo L New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Panamá vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Panamá e Inglaterra se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. Para los dos equipos, el partido tiene significados completamente distintos.

Inglaterra llega con cuatro puntos tras vencer a Croacia 4-2 y empatar sin goles con Ghana. Una victoria garantiza el primer puesto del grupo y le da a Thomas Tuchel el margen que necesita antes de los octavos de final.

El empate ante Ghana dejó dudas. Harry Kane fue anulado por la marcación rival y falló una ocasión clara en el tramo final, aunque el propio delantero reconoció después del partido que fue superado por la presión defensiva. Tuchel salió en su defensa públicamente, pero la presión sobre el capitán inglés es real.

Jude Bellingham también protagonizó un momento polémico al cubrirse la boca al hablar con un rival, aunque no recibió tarjeta roja pese a la nueva normativa FIFA. En el flanco derecho, Noni Madueke apunta a continuar en el once mientras Bukayo Saka sigue con molestias en el tendón de Aquiles.

Panamá, en cambio, ya está eliminada. Dos derrotas consecutivas, primero ante Ghana (1-0) y luego ante Croacia (1-0), cerraron cualquier opción de avanzar. Thomas Christiansen buscará que su equipo se despida con dignidad ante un rival de mayor jerarquía.

La Marea Roja ha mostrado carácter en este torneo, especialmente ante Ghana, donde dominó el balón y generó ocasiones antes de caer con un gol en el minuto 95. No serán un rival cómodo, aunque el resultado del grupo ya está prácticamente decidido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, en qué canal se emite y a qué hora comienza.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen no ha confirmado el once titular de Panamá para este partido y no hay lesiones ni sanciones oficialmente comunicadas. Las novedades del equipo se actualizarán conforme se confirmen antes del encuentro.

Tuchel tampoco ha desvelado la alineación de Inglaterra. No hay bajas ni suspensiones confirmadas en los datos disponibles, aunque Saka arrastra problemas en el tendón de Aquiles que han condicionado su participación en el torneo. La información de ambos equipos se completará a medida que se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Panamá llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Croacia en el Mundial el 23 de junio. Antes de eso cayeron 1-0 frente a Ghana, empataron 1-1 con Bosnia-Herzegovina en un amistoso y ganaron 4-2 a República Dominicana. La goleada 6-2 encajada ante Brasil en mayo fue el peor resultado de esa racha. En total, Panamá marcó seis goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Inglaterra presenta un registro más sólido: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 0-0 con Ghana en el Mundial el 23 de junio, precedido por la victoria 4-2 ante Croacia. Los ingleses también ganaron 3-0 a Costa Rica y 1-0 a Nueva Zelanda en amistosos, con la única derrota siendo un 0-1 ante Japón en marzo. En esos cinco partidos, Inglaterra anotó ocho goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAN Último partidos ING 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente entre ambas selecciones en el conjunto de datos disponibles tuvo lugar el 24 de junio de 2018, en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Inglaterra venció 6-1 a Panamá en aquel encuentro. Ese resultado sigue siendo el único antecedente oficial registrado entre las dos naciones.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Inglaterra ocupa la primera posición y Panamá la cuarta tras disputarse las dos primeras jornadas.