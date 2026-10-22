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Olympiakos vs Sparta Praga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olympiakos vs Sparta Praga
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Cómo ver el partido de Europa League entre Olympiakos y Sparta Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Karaiskakis Stadium

Cómo ver Olympiakos vs Sparta Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Olympiakos y Sparta Praga se puede ver en directo a través de Disney+. Consulta la disponibilidad en tu región y accede al streaming en vivo desde la plataforma.

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Olympiakos recibe a Sparta Praga en el Karaiskakis Stadium de El Pireo en un duelo de Europa League entre dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas.

El conjunto griego, dirigido por Imanol Alguacil, atraviesa su mejor momento de la temporada. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo triunfos en la Super League griega y en la propia Europa League, respaldan la confianza de un equipo que ha encontrado regularidad y solidez defensiva.

Su última actuación continental fue especialmente significativa: una victoria a domicilio ante Marsella que confirmó que Olympiakos puede competir con solvencia fuera de casa. El equipo llega al partido como favorito y con la moral intacta.

Sparta Praga, por su parte, viene de un empate sin goles ante Ostrava en liga y de otro empate ante Lillestroem en Europa League. Brian Priske sabe que su equipo necesita recuperar la efectividad ofensiva que le permitió golear al Ararat Armenia en la fase de grupos.

El técnico checo cuenta con una plantilla acostumbrada a competir en Europa, pero los últimos resultados apuntan a cierta pérdida de ritmo goleador. Recuperar esa vertiente atacante será clave para aspirar a algo en El Pireo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Olympiakos contra Sparta Praga alineaciones probables

Manager

  • I. Alguacil

Olympiakos está dirigido por Imanol Alguacil, aunque por el momento no hay información confirmada sobre alineación probable, bajas por lesión ni sanciones. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Brian Priske lidera a Sparta Praga sin que haya datos disponibles sobre posibles ausencias o el once inicial previsto. La información se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

OLY

OLY - Formulario

JAG
W2-1
LEV
W0-1
PAO
W1-0
OM
W0-1
PAT
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SPP

SPP - Formulario

AMY
W1-4
SOL
W0-3
PAR
W2-0
LIL
D1-1
BOS
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Olympiakos llega al partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, una racha que incluye triunfos ante Panetolikos, Panathinaikos y Levadiakos en la Super League, además de victorias ante Marsella y Jagiellonia Bialystok en Europa League. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante Panetolikos el 18 de octubre.

Sparta Praga acumula dos empates y tres victorias en sus últimos cinco partidos. Tras ganar con claridad ante Sigma Olomouc (0-3) y Pardubice (2-0) en liga, los checos empataron ante Lillestroem en Europa League y más recientemente igualaron sin goles ante Ostrava en la First League.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Olympiakos y Sparta Praga. Este partido no cuenta con historial registrado entre ambos clubes en la información disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Olympiakos ocupa la décima posición y Sparta Praga la undécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-alta de la clasificación y convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos aspirantes a mejorar su posición en la fase de liga.

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