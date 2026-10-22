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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Karaiskakis Stadium

Cómo ver Olympiakos vs Sparta Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Olympiakos y Sparta Praga se puede ver en directo a través de Disney+. Consulta la disponibilidad en tu región y accede al streaming en vivo desde la plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Olympiakos recibe a Sparta Praga en el Karaiskakis Stadium de El Pireo en un duelo de Europa League entre dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas.

El conjunto griego, dirigido por Imanol Alguacil, atraviesa su mejor momento de la temporada. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo triunfos en la Super League griega y en la propia Europa League, respaldan la confianza de un equipo que ha encontrado regularidad y solidez defensiva.

Su última actuación continental fue especialmente significativa: una victoria a domicilio ante Marsella que confirmó que Olympiakos puede competir con solvencia fuera de casa. El equipo llega al partido como favorito y con la moral intacta.

Sparta Praga, por su parte, viene de un empate sin goles ante Ostrava en liga y de otro empate ante Lillestroem en Europa League. Brian Priske sabe que su equipo necesita recuperar la efectividad ofensiva que le permitió golear al Ararat Armenia en la fase de grupos.

El técnico checo cuenta con una plantilla acostumbrada a competir en Europa, pero los últimos resultados apuntan a cierta pérdida de ritmo goleador. Recuperar esa vertiente atacante será clave para aspirar a algo en El Pireo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Olympiakos está dirigido por Imanol Alguacil, aunque por el momento no hay información confirmada sobre alineación probable, bajas por lesión ni sanciones. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Brian Priske lidera a Sparta Praga sin que haya datos disponibles sobre posibles ausencias o el once inicial previsto. La información se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

Olympiakos llega al partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, una racha que incluye triunfos ante Panetolikos, Panathinaikos y Levadiakos en la Super League, además de victorias ante Marsella y Jagiellonia Bialystok en Europa League. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante Panetolikos el 18 de octubre.

Sparta Praga acumula dos empates y tres victorias en sus últimos cinco partidos. Tras ganar con claridad ante Sigma Olomouc (0-3) y Pardubice (2-0) en liga, los checos empataron ante Lillestroem en Europa League y más recientemente igualaron sin goles ante Ostrava en la First League.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Olympiakos y Sparta Praga. Este partido no cuenta con historial registrado entre ambos clubes en la información disponible.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Olympiakos ocupa la décima posición y Sparta Praga la undécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-alta de la clasificación y convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos aspirantes a mejorar su posición en la fase de liga.