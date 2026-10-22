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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre OFI Crete y Bayer Leverkusen se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Accede a la transmisión en vivo a través de los canales indicados.

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Bayer Leverkusen visita el Pankritio Stadium para medirse al OFI Crete en la fase de grupos de la Europa League, con el conjunto alemán llegando en un momento de gran confianza.

El equipo de Carles Martinez atraviesa su mejor racha de la temporada. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 4-0 ante el Lech Poznan en la Europa League y un dramático 3-4 en Mainz en la Bundesliga, sitúan a Die Werkself entre los equipos más en forma del continente.

Patrik Schick ha sido el gran protagonista de esta etapa. El delantero checo marcó en su sexto partido consecutivo de Bundesliga ante el Friburgo, estableciendo un récord histórico en el club y consolidando su condición de referencia ofensiva del equipo.

El OFI Crete, dirigido por Christos Kontis, llega en un momento muy diferente. El conjunto griego acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluyendo una caída ante el Rennes en la Europa League, y necesita urgentemente sumar puntos para mantenerse con opciones en el torneo.

Los cretenses sí mostraron su capacidad en Europa al inicio de la fase de grupos, cuando derrotaron al Hoffenheim por 2-0. Ese resultado es la prueba de que el equipo puede competir a este nivel, aunque la regularidad ha sido su principal problema.

En la tabla de la Europa League, las posiciones de ambos equipos reflejan claramente el contraste de momentos: Leverkusen llega como uno de los conjuntos mejor clasificados, mientras que el OFI necesita los tres puntos para no quedar descolgado de la zona de clasificación.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El OFI Crete, bajo las órdenes de Christos Kontis, no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. Se espera que los datos definitivos de convocatoria se confirmen más cerca del pitido inicial.

Por parte de Bayer Leverkusen, el técnico Carles Martinez tampoco ha reportado novedades sobre lesionados o suspendidos. La plantilla alemana llega en plenas condiciones tras una semana intensa de competición, y se actualizará cualquier novedad antes del partido.

Forma

El OFI Crete presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles marcados y once encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-3 ante el Kalamata en la Super League, y también cayeron 3-0 ante el AEK Atenas. El único triunfo en este período llegó precisamente en Europa, con una victoria por 2-0 ante el Hoffenheim.

Bayer Leverkusen, por su parte, llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con doce goles anotados y cinco encajados. Su último resultado fue un triunfo por 2-1 ante el Friburgo en la Bundesliga, y en Europa ganaron 4-0 al Lech Poznan. El conjunto alemán no ha cedido ningún punto en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre el OFI Crete y el Bayer Leverkusen, por lo que este partido representa un primer duelo histórico entre ambas escuadras en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Bayer Leverkusen ocupa la segunda posición, lo que le sitúa entre los favoritos para avanzar en el torneo. El OFI Crete se encuentra en el puesto 18, una situación que convierte este partido en casi obligatorio para el conjunto griego si quiere mantener sus opciones de clasificación.