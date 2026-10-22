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OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

OFI Crete vs Bayer Leverkusen
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Cómo ver el partido de Europa League entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Pankritio Stadium

Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre OFI Crete y Bayer Leverkusen se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Accede a la transmisión en vivo a través de los canales indicados.

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Bayer Leverkusen visita el Pankritio Stadium para medirse al OFI Crete en la fase de grupos de la Europa League, con el conjunto alemán llegando en un momento de gran confianza.

El equipo de Carles Martinez atraviesa su mejor racha de la temporada. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 4-0 ante el Lech Poznan en la Europa League y un dramático 3-4 en Mainz en la Bundesliga, sitúan a Die Werkself entre los equipos más en forma del continente.

Patrik Schick ha sido el gran protagonista de esta etapa. El delantero checo marcó en su sexto partido consecutivo de Bundesliga ante el Friburgo, estableciendo un récord histórico en el club y consolidando su condición de referencia ofensiva del equipo.

El OFI Crete, dirigido por Christos Kontis, llega en un momento muy diferente. El conjunto griego acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluyendo una caída ante el Rennes en la Europa League, y necesita urgentemente sumar puntos para mantenerse con opciones en el torneo.

Los cretenses sí mostraron su capacidad en Europa al inicio de la fase de grupos, cuando derrotaron al Hoffenheim por 2-0. Ese resultado es la prueba de que el equipo puede competir a este nivel, aunque la regularidad ha sido su principal problema.

En la tabla de la Europa League, las posiciones de ambos equipos reflejan claramente el contraste de momentos: Leverkusen llega como uno de los conjuntos mejor clasificados, mientras que el OFI necesita los tres puntos para no quedar descolgado de la zona de clasificación.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

OFI Crete contra Bayer Leverkusen alineaciones probables

Manager

  • C. Kontis

El OFI Crete, bajo las órdenes de Christos Kontis, no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. Se espera que los datos definitivos de convocatoria se confirmen más cerca del pitido inicial.

Por parte de Bayer Leverkusen, el técnico Carles Martinez tampoco ha reportado novedades sobre lesionados o suspendidos. La plantilla alemana llega en plenas condiciones tras una semana intensa de competición, y se actualizará cualquier novedad antes del partido.

Forma

OFI

OFI - Formulario

TSG
W2-0
ATT
D2-2
AEK
L3-0
REN
L2-1
KAL
L4-3
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
B04

B04 - Formulario

CEL
W2-0
RBL
W2-0
M05
W3-4
LCH
W0-4
SCF
W2-1
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El OFI Crete presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles marcados y once encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-3 ante el Kalamata en la Super League, y también cayeron 3-0 ante el AEK Atenas. El único triunfo en este período llegó precisamente en Europa, con una victoria por 2-0 ante el Hoffenheim.

Bayer Leverkusen, por su parte, llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con doce goles anotados y cinco encajados. Su último resultado fue un triunfo por 2-1 ante el Friburgo en la Bundesliga, y en Europa ganaron 4-0 al Lech Poznan. El conjunto alemán no ha cedido ningún punto en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre el OFI Crete y el Bayer Leverkusen, por lo que este partido representa un primer duelo histórico entre ambas escuadras en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, el Bayer Leverkusen ocupa la segunda posición, lo que le sitúa entre los favoritos para avanzar en el torneo. El OFI Crete se encuentra en el puesto 18, una situación que convierte este partido en casi obligatorio para el conjunto griego si quiere mantener sus opciones de clasificación.

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