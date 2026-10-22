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Europa League
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MIK CM Celje vs Salzburgo: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

MIK CM Celje vs Salzburgo
MIK CM Celje
Salzburgo
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Cómo ver el partido de Europa League entre MIK CM Celje y Salzburgo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre MIK CM Celje y Salzburgo se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo.

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MIK CM Celje recibe a Salzburgo en el Stadion Z'dezele de Celje en un partido de la Europa League que ambos equipos necesitan aprovechar para mejorar su posición en la clasificación continental.

Celje llega a este encuentro en un momento delicado en Europa. Zoran Zejlkovic no ha logrado que su equipo rinda en la competición continental, donde acumula dos derrotas en dos partidos: una caída 2-0 ante Bayer Leverkusen y una goleada 0-3 frente a Omonia Nicosia. En liga doméstica, los resultados son más equilibrados.

Salzburgo, por su parte, atraviesa una situación igualmente complicada en la Europa League. El equipo de Danny Roehl fue goleado 0-4 por el AC Milán en su última jornada continental, un resultado que deja su campaña europea en una posición comprometida.

En el plano doméstico, Salzburgo ha mostrado más solidez. Una victoria 3-0 ante Sturm Graz y un triunfo reciente 3-0 frente al Altach demuestran que el equipo austriaco tiene capacidad para competir cuando las circunstancias le son favorables.

Celje, en cambio, ha encontrado cierta estabilidad en la Prva Liga eslovena, aunque sin brillar. Su único triunfo en los últimos cinco partidos llegó ante el Aluminij por 1-0, y el empate sin goles ante el Maribor es su resultado más reciente.

Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla de la Europa League, lo que convierte este duelo en una cita con implicaciones directas en la lucha por salir de los puestos de eliminación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

MIK CM Celje contra Salzburgo alineaciones probables

Manager

  • Zoran Zejlkovic

MIK CM Celje estará dirigido por Zoran Zejlkovic. No hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, ni tampoco sobre el once probable. Se actualizará esta sección con más detalles conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Danny Roehl conduce a Salzburgo. Al igual que con el equipo local, no se dispone de datos sobre lesionados, sancionados ni alineación prevista. La información se completará próxima al inicio del encuentro.

Forma

CEL

CEL - Formulario

B04
L2-0
MUR
D0-0
ALU
W1-0
OMO
L0-3
MAR
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SAL

SAL - Formulario

SGR
W3-0
BWL
L1-2
GAK
D0-0
MIL
L0-4
ALT
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

MIK CM Celje suma en sus últimos cinco partidos un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su triunfo más reciente fue el 1-0 ante Aluminij en la Prva Liga, mientras que su última derrota llegó en la Europa League, donde cayó 0-3 ante Omonia Nicosia. El equipo esloveno ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese período.

Salzburgo presenta un registro de dos victorias, una derrota de preparación, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue la contundente derrota 0-4 ante el AC Milán en la Europa League, aunque antes de eso el equipo austriaco venció 3-0 al Altach en la Bundesliga austriaca. En total, Salzburgo ha anotado cuatro goles y recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre MIK CM Celje y Salzburgo. Este partido será el primero registrado entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, MIK CM Celje ocupa la posición 35 y Salzburgo se sitúa en el puesto 21. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación y necesitan puntos para alejarse del peligro de eliminación.

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