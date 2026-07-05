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Cómo ver Mexico vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido México vs Inglaterra del Mundial 2026 podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación, según la región de emisión disponible.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México recibe a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, con el Estadio Azteca de Ciudad de México como escenario de uno de los duelos más atractivos de la fase eliminatoria. El partido se disputa este lunes 6 de julio, con Javier Aguirre dirigiendo a El Tri ante la selección inglesa de Thomas Tuchel.

México llega a este cruce en un estado de forma impecable. El conjunto azteca completó la fase de grupos sin ceder un solo gol y goleó a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos de final, con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Cuatro partidos disputados en el torneo, cuatro victorias, cero goles en contra.

El camino de Inglaterra hasta aquí ha sido considerablemente más accidentado. Los Three Lions necesitaron una remontada dramática para superar a la República Democrática del Congo, con Harry Kane marcando un doblete tardío —en el minuto 75 y en el 86— para sellar un triunfo 2-1 que tuvo al equipo al borde de la eliminación.

La altitud de Ciudad de México se perfila como un factor determinante. Tuchel reconoció públicamente que las condiciones en el Azteca representan un desafío físico real para sus jugadores, mientras que aficionados mexicanos se apostaron en los alrededores del hotel del equipo inglés con tambores, trompetas y fuegos artificiales en las primeras horas de la madrugada, en un intento de alterar el descanso de la delegación visitante.

Declan Rice, por su parte, quitó hierro al asunto y aseguró que el estadio es simplemente otro estadio. Sin embargo, la preocupación por su estado físico persiste tras los problemas musculares que sufrió ante Congo, cuando tuvo que actuar como lateral derecho.

El Azteca, con su atmósfera única y sus 2.200 metros de altitud, aguarda. Para saber cómo seguir el partido en directo, consulta la información de emisión que encontrarás a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre presenta un once probable sin bajas confirmadas por lesión ni sanción. El XI proyectado es el siguiente: José Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. El cuerpo técnico de El Tri no ha informado de ningún problema físico en la plantilla de cara a este partido.

Thomas Tuchel afronta el partido con más interrogantes en su bloque defensivo. El once proyectado para Inglaterra es: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. No hay lesiones ni sanciones confirmadas en la lista oficial, aunque se espera que el cuerpo técnico ofrezca actualizaciones sobre el estado de algunos jugadores antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México acumula cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue el 2-0 ante Ecuador el 1 de julio, en los dieciseisavos de final del Mundial. El Tri también venció a Chequia 3-0, a Corea del Sur 1-0 y a Sudáfrica 2-0 durante la fase de grupos, además de golear 5-1 a Serbia en un amistoso previo al torneo. En esos cinco encuentros, México anotó 13 goles y encajó únicamente uno, en el partido amistoso frente a Serbia.

Inglaterra suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue la remontada 2-1 sobre la República Democrática del Congo el 1 de julio. Los Three Lions también ganaron 4-2 a Croacia en el primer partido del grupo y superaron 2-0 a Panamá, aunque empataron sin goles con Ghana en la segunda jornada. En total, Tuchel ha visto a su equipo marcar nueve goles y encajar tres en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 3 - 1 Mexico

Inglaterra 4 - 0 Mexico 1 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos únicos precedentes entre ambas selecciones en este conjunto de datos son amistosos disputados en Inglaterra. El más reciente data del 24 de mayo de 2010, cuando Inglaterra venció a México 3-1. El otro fue el 25 de mayo de 2001, con un contundente 4-0 para los ingleses. En total, Inglaterra ganó los dos encuentros con un marcador global de 7-1. El partido del lunes será el primer cruce competitivo entre ambas selecciones recogido en este registro.

Clasificación

México terminó como líder del Grupo A del Mundial 2026, mientras que Inglaterra se clasificó como primera del Grupo L.